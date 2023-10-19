إقرار اشتراط موافقة مسبقة على نقل "الدرونات" والسيارات المصفحة عبر المملكة

تيسير النعيمات

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عمان – أوجبت تعليمات رسمية جديدة دخلت حيز التنفيذ قبل يومين ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لنقل "الطائرات المسيرة (الدرون)، ماكنات الخراطة الرقمية (سي ان سي)، والسيارات المصفحة" باعتبارها مواد خطرة، وذلك للسماح بعبورها اراضي المملكة او بالشحن المرحلي (ترانزيت) .ويأتي ذلك بعد نشر الجريدة الرسمية الاثنين الماضي قرار وزير المالية بإضافة ثلاث بضائع الى جدول البضائع الخطرة، وبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او الشحن المرحلي، والتي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.وكان قرر وزير المالية الدكتور محمد العسعس بناء على تنسيبات اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور (الترانزيت) او الشحن المرحلي، الموافقة على اضافة البضائع التالية للجدول رقم ( 2 )، على ان يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:والمواد التي تمت اضافتها للجدول، الطائرات المسيرة (الدرون)، ماكنات الخراطة الرقمية ( سي ان سي)، والسيارات المصفحة.ووفق قرار الوزير تطبق احكام تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او الشحن المرحلي رقم ( 1 ) لسنة 2022 عند عبور هذه البضائع لأراضي المملكة.وأوجبت التعليمات الحصول على موافقة لنقل البضائع الخطرة بالعبور او بالشحن المرحلي اذا كانت البضائع المنقولة مدرجة بالجدول رقم 2، وكذلك للبضائع ثنائية الاستخدام في حال لم يكن المصدر او المستورد حائزا على رخص خاصة ( غير تلقائية) لتصديرها او لاستيرادها.واشترطت التعليمات للموافقة على النقل بالعبور او الشحن المرحلي ان يقدم الطلب من قبل مرسل البضاعة او ممثله في المملكة لدى المركز الجمركي الذي ستنقل البضاعة من خلاله، وان يتم تقديم الطلب قبل الموعد المحدد بالنظام بما لا يقل عن 14 يوما، وان يتم تقديم الطلب ورقيا او الكترونيا وفق النموذج المعتمد.وتتولى اللجنة الفنية المشكلة في المركز الجمركي دراسة الطلب وجمع المعلومات اللازمة ورفع التنسيبات الى مدير المركز خلال 10 ايام عمل من تاريخ استلام الطلب ليصدر مدير المركز قراره بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفع اللجنة الفنية تنسيباتها ولمقدم الطلب حق تقديم الاعتراض لدى المدير على القرار الصادر بخصوص طلبه خلال يومين من تاريخ تبليغه.ويرفع الاعتراض مشفوعا بالدراسات والمعلومات اللازمة خلال ثماني ايام من تاريخ تقديمه، وعلى المدير او من يفوضه البت فيه بقرار نهائي خلال ثلاثة ايام.وتكون مدة سريان الموافقة ثلاثة اشهر ويحق لمدير المركز تمديدها للفترة التي يراها مناسبة على ألا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال وبناء على توصية اللجنة الفنية.إلى ذلك، دخلت ايضا واعتبارا من الاثنين الماضي حيز التنفيذ تعليمات آلية اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى، بعد نشرها بالجريدة الرسمية.ونصت المادة (2) من التعليمات على "ان يتم تحصيل الاجور من خلال البطاقات الذكية"ونصت المادة ( 3 ) " لغايات هذه الآلية يقصد ب: أ . التطبيقات الذكية: هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لأداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة".وعرفت الفقرة (ب) انظمة الدفع الالكتروني: هي انظمة تتيح لمتلقي الخدمة دفع الاجرة من خلال بطاقات ذكية او محافظ الكترونية وتستطيع الامانة من خلالها اعداد تقارير متعلقة بخدمات نقل الركاب.وبموجب المادة 4 من التعليمات يمنع تحصيل الاجور من خلال السائق او صناديق التحصيل والكنترول.