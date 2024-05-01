الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إلغاء اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي

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وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عمّان- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة. -(بترا)اضافة اعلان
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