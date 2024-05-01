إلغاء اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي

اضافة اعلان

عمّان- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة. -(بترا)