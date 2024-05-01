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الأربعاء 01 أيار 2024
6:53 م
إلغاء اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
عمّان- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة. -(بترا)
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