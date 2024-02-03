السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"إنتاج": منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني

جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"
عمان - أكد رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) عيد الصويص، أن منح الشركات المحلية الأولوية في تنفيذ العطاءات التقنية، يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوليد فرص عمل، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، ودعم الاستثمار، وتمكين الشركات من النمو والابتكار.اضافة اعلان
وقال صويص في بيان أمس: "إن هذا النهج يعزز من الناتج المحلي الإجمالي، ويحافظ على حجم العملة الأجنبية ويقوي القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات الأردنية، ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأردني، ما يدل على ثقة الحكومة في القطاع الخاص".
وأكد أن الشركات الأردنية تمتلك قدرات كبيرة على تقديم حلول تقنية مبتكرة، مشيرا إلى أهمية دعم هذه الكفاءات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي يعتبر قطاع التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.
وشدد صويص على ضرورة تفعيل الحوار مع الجهات المعنية لضمان الأخذ بعين الاعتبار الخبرات المحلية في المشاريع الوطنية الكبرى، لافتا الى أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، وضرورة النظر في الإمكانات المحلية عند اتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بالتكنولوجيا. -(بترا)
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