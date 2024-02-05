"إنتروجيت".. ريادة الأعمال تبدأ منذ الصغر

إبراهيم المبيضين

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عمان– من باب السعي لإحداث تغيير جذري في أسلوب الصغار والشباب اليافعين عبر مساعدتهم للخروج من دائرة التفكير التقليدي "الدراسة للحصول على وظيفة" إلى دائرة التفكير الريادي "تأسيس المشاريع الناشئة"، تمضي "شركة "إنتروجيت" اليوم في عملها بجهد وتفاؤل لتأسيس جيل مؤهل لدخول عالم الريادة والابتكار.وعلى اعتبار أن باب الابتكار والريادة، هو من بين أوسع الأبواب خدمة للاقتصاد الوطني والمجتمع، تعمل الشركة، وهي تعد شركة ناشئة ريادية، على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الصغار واليافعين وطلاب المدارس من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع التي تقوم عليها، إدراكا منها أن زرع بذور ريادة الأعمال منذ الصغر يمكن أن يسهم مستقبلا في تعليم جيل قادر على التفكير بمنهجية لتأسيس شركات ناشئة أردنية تقدم خدمات ومنتجات تحل مشاكل اقتصادية واجتماعية وقادرة على النجاح .فكرة الشركة اشتعلت في ذهن مؤسستها الريادية سمر عبيدات، العام 2018، عندما اكتملت لديها قناعة مفادها بأن "ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة وهو الذي أصبح توجها عالميا يجب أن يؤسس له منذ الصغر في المدارس"، ليتجهوا للتفكير في الابتكار وامتلاك مشاريع خاصة بدلا من التفكير في مسار الوظيفة التقليدية.وجاءت الفكرة للريادية عبيدات بعد خبرات على مدار13 عاما في إدارة المشاريع، والتكنولوجيا التعليمية، ومهارات التدريب على ريادة الأعمال والابتكار.وفي تفاصيل المشروع الذي انطلق من الأردن وبدأ يتواجد في العديد من الدول العربية منها مصر، السعودية، الإمارات، عُمان، فلسطين، لبنان، قطر، الكويت، بينت عبيدات، أن "إنتروجيت" تأسست العام 2018، بهدف عام هو "دعم ريادة الأعمال من خلال "تمكين النظام التعليمي"، بتوفير خدمات الاستشارة والتدريب والأدوات التدريبية، ومنصات التعلم عبر برامج مبتكرة للمدارس والمؤسسات التعليمية، يتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من الشركاء.وأوضحت عبيدات أن الشركة تقوم على مشروع رئيسي يحمل اسم: "مشروع ريادي الأعمال الصغير" ويهدف إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال والابتكار لليافعين من عمر 12 – 17 عاما، وقد أطلق في العام 2019 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة ولي العهد، لتزويد الطلبة بمهارات ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تدريبهم، وتمكينهم من الخروج بأفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع تفيد مجتمعاتهم، واحتضان المشاريع المبتكرة لتصبح مشاريعا قائمة على أرض الواقع.وأشارت إلى أن المشروع تضمن تطوير سلسلة من المناهج في ريادة الأعمال والابتكار لليافعين، والتي تم اعتمادها من دائرة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وإطلاق منصة "لنبتكر" وهي أكبر منصة تفاعلية متخصصة في إكساب الأطفال واليافعين مهارات ريادة الأعمال والابتكار، ومنح الطالب والمعلم المعرفة والأدوات اللازمة لتحويل الأفكار إلى مشاريع قادرة على حل المشاكل المجتمعية.وبينت عبيدات، أن المشروع تبنى إطلاق مسابقة بدأت محلية وانطلقت إلى الإقليمية هي "المسابقة الوطنية لرياديي الأعمال لليافعين".وقالت: "المشروع والمسابقة، التي نظمت في أربع دورات حتى اليوم، يتضمنان تأسيس أندية ريادة الأعمال في المدارس المشاركة باستخدام منصة لنبتكر، وهي منصة تفاعلية، معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، تمكن الطلبة من مهارات ريادة الأعمال، وأدوات الابتكار، وتزودهم بالمعرفة اللازمة خلال رحلتهم الريادية، وتوفر للمدرسة والمعلم نظاما إداريا تعليميا لتتبع أنشطة الطلبة ومشاريعهم الريادية".وأشارت إلى أنه تم خلال الأعوام الأربعة السابقة تأسيس أكثر من 450 ناد لريادة الأعمال في مختلف الدول العربية، وتم من خلالها تدريب الطلبة على مهارات ريادة الأعمال والابتكار والخروج بمئات الأفكار الريادية، والنماذج الأولية، وتم تخريج ثمانية وعشرون مشروعا رياديا لطلبة مدارس والذين تم احتضانهم ضمن حاضنة "جيل" التابعة للشركة.وعن منصة "جيل" أوضحت عبيدات: "أنها تمثل محاكاة للمشاريع الريادية، حيث تحظى الفرق المحتضنة بالدعمين المادي والتقني، وجلسات التدريب والتوجيه لتمكينها من تحويل أفكارها إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع، وقد قمنا بتخريج ثلاثة أفواج من الحاضنة (ثمانية وعشرون) مشروعا، وأطلقنا مؤخرا الفوج الرابع من الحاضنة".وقالت عبيدات: "الشركة تخطط لغطلاق مشروع وطني في ريادة الأعمال والابتكار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتوسع في تقديم برامج الشركة وأدوات التعلم، لتشمل ست دول عربية جديدة، وتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصات التعلم الخاصة بها".