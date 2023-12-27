"إنتل" تبني مصنعًا للرقائق بقيمة 25 مليار دولار في إسرائيل

أكدت الحكومة الإسرائيلية وشركة إنتل خططًا لبناء مصنع لصناعة الرقائق بقيمة 25 مليار دولار في جنوب البلاد، وهو استثمار وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه الأكبر في تاريخ إسرائيل. اضافة اعلان

وتوظف شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بالفعل 11700 شخص في إسرائيل، وقد استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في البلاد على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وتريد شركة إنتل الآن توسيع مصنعها الحالي لصناعة الرقائق في كريات جات - على بعد حوالي 16 ميلاً شمال شرق غزة - دون أن تردعها هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. وكانت رويترز قد أوردت الخبر في وقت سابق.

وكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في منشور على موقع X، الثلاثاء: "لقد اختارت إنتل الموافقة على استثمار غير مسبوق بقيمة 25 مليار دولار وإنشاء مصنعها الجديد هنا في إسرائيل".

وأضاف أن "هذا الاستثمار يعد بتعزيز فرص العمل عالية الجودة مع زيادة الإنتاجية في المناطق النائية وسيساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسرائيلي".

وأعلن نتنياهو في البداية عن المصنع الجديد في يونيو، ووصفه بأنه "أكبر استثمار على الإطلاق من قبل شركة عالمية في إسرائيل".

ولم تؤكد شركة إنتل الاستثمار الجديد في ذلك الوقت، مكتفية بالقول إن عملياتها في إسرائيل كانت حاسمة لنجاح الشركة وأن خطط توسيعها كانت مدفوعة بالالتزام بتلبية احتياجات التصنيع المستقبلية.

وأكدت الشركة خطط الاستثمار، الثلاثاء.

أفادت رويترز نقلا عن بيان الشركة أن إنتل تعهدت بشراء ما قيمته 60 مليار شيكل (16.6 مليار دولار) من السلع والخدمات من الموردين الإسرائيليين على مدى العقد المقبل.

وأضافت الوكالة أن أعمال البناء جارية بالفعل للتحضير لتوسيع الموقع، وتم الانتهاء من جزء كبير من المباني.

تمتلك إنتل أربعة مواقع للتطوير والإنتاج في إسرائيل بما في ذلك كريات جات، منشأة التصنيع الأكثر تقدمًا للشركة. -(CNN)