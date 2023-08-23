إنجاز نقطة الوصل لمشروع الربط الكهربائي مع العراق خلال أيام

رهام زيدان

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عمان - قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة إن العمل جار حاليا على انجاز نقطة الوصل لمشروع الربط الكهربائي مع العراق، متوقعا الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.وبين الرواشدة في رده على سؤال "الغد" أمس أن الأردن والعراق حاليا يعملان على انهاء تفاصيل الاتفاقية بين البلدين بشكلها النهائي وفق الأسس السليمة والشروط المتفق عليها، وفتح الاعتمادات المستندية التي تمكن من التزويد.وكانت مصادر حكومية عراقية أعلنت أول من أمس، جاهزية العراق فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية من الأردن.وقال رئيس الإدارة الحكومية المحلية في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، عماد مشعل، إن العراق نصب جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن.وأضاف أن تجهيز الكهرباء من الجانب الأردني إلى قضاء الرطبة سيكون نهاية آب الحالي، مبينا أن الخط جاهز فنياً وبانتظار تطبيق الاتفاقات مع الجانب الأردني.ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.ويزود الاردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، حيث بلغ حجم الصادرات للمركز في 7 أشهر 3.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3.8 جيجا واط بانخفاض نسبته 2.6 %.