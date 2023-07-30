الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إنهاء المرحلة الثانية لبرنامج دعم الطاقة الشمسية

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
  أنهى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المرحلة الـثانية من برنامج الدعم لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي نظرا لتقديم الخدمة للعدد المستهدف في هذه المرحلة ولاستنفاد الموازنة المخصصة للبرنامج.اضافة اعلان
وأعـلـن الصندوق عن إيقاف العمل للمرحلة الثانية من برنامج الدعم اعتبارا من اليوم الأحـد، وإيقاف استقبال الطلبات المتعلقة بأنظمة الخلايا الشمسية على المنصة المخصصة للاستعلام بالشمول المبدئي لبرنامج دعم الطاقة الشمسية للمنازل.
وأكد الصندوق أن العمل مـستمر ببرنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل وحسب المعايير المعلنة من خلال المنصة المخصصة للبرنامج على الرابط: solarenergy.gov.jo
وأشار إلى أنـه سيتم إعلان البـدء بإطلاق المرحلة الجديدة (الثالثة) من برنامج دعــم القطاع المنزلي لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الطاقة وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة.--(بترا)
استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

العالم الرقمي يستقبل 200 مليون مستخدم للسوشال ميديا في عام 29 تموز 2023

شركة "زين" للاتصالات - (أرشيفية)

زين تجدد رعايتها لمهرجان جرش بدورته الـ37 29 تموز 2023

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

صندوق "الصناعة" يقدم منحا وحوافز لـ240 شركة الشهر المقبل 29 تموز 2023

رئاسة-الوزراء-750x500

"معدل الملكية العقارية" يمنح "الوزراء" صلاحية نقل الأراضي للصناديق الاستثمارية 29 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
198378

135 عقد تأجير بالمنطقة الحرة الأردنية السورية

منذ2 ساعة
1690720073241112900

%70 إشغال السيارات السياحية

منذ2 ساعة
1690719109551044600

"زين" تعيد تأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة

منذ2 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

405 رخص جديدة في "المصادر الطبيعية"

منذ2 ساعة
1690719704921092000

10 مفاتيح لأبواب نجاح الشركات الناشئة.. ما هي؟

منذ2 ساعة
3b780fff-1666273341412657500

305 ملايين دينار أرباح الفوسفات قبل الضريبة للنصف الأول

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 