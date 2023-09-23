السبت 23 أيلول 2023
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إيرادات "الاتصالات".. أكثر من 50% تأتي من الإنترنت

تقرير دولي: عشرات ملايين العمليات على الإنترنت كل دقيقة
الإنترنت

عمان - تؤكد أرقام رسمية وتقديرات  رصدتها "الغد" مؤخرا أن خدمة الانترنت أصبحت تشكل أكثر من 50 % من إيرادات الشركات الرئيسية في القطاع.
وفي الأرقام الرسمية حول واقع قطاع الاتصالات الأردني، يظهر التحول الكبير في استخدام "الاتصالات" في المملكة نحو مزيد من التواجد والاتصال بالشبكة العنكبوتية، بنفس نهج أسواق الاتصالات حول العالم، فالزيادة التي طرأت في استهلاك الأردنيين للإنترنت خلال العام الماضي بلغتاضافة اعلان
32 % ليسجل 4.3 مليار جيجا بايت مع توقعات بارتفاع الرقم إلى خمسة مليارات جيجا بايت نهاية العام الحالي مع وجود أكثر من 11 مليون مستخدم للإنترنت المتنقل أو المنزلي في المملكة.
ويلعب قطاع الاتصالات بخدماته وشبكاته المختلفة، خصوصا خدمات الإنترنت بتقنياتها المتنوعة في المملكة اليوم دورا محوريا ومهما في دعم الاقتصاد الوطني الذي بدأ يتحول منذ سنوات إلى ما يسمى "الاقتصاد الرقمي" مع التحول الذي تشهده معظم القطاعات نحو "الرقمنة"، وظهور شركات تقنية وناشئة جديدة، إلى جانب تغيرات في سلوكيات المستهلك نحو مزيد من الاعتماد على الإنترنت أكثر من الصوت في حياته اليومية، وتوفير فرص عمل جديدة مبنية على الشبكة العنكبوتية ما يسهم بشكل أو بآخر في المساهمة بحل مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة.
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