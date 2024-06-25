 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيرادات 6 سلاسل مطاعم عالمية بالأردن تهبط 85 %

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان- كشف التقرير السياحي الربعي الصادر أخيرا عن وزارة السياحة والآثار أن 6 شركات عالمية تمتلك سلاسل من مطاعم الوجبات السريعة تراجعت إيراداتها بنسبة 85 % بعد حملات المقاطعة الشعبية لهذه المطاعم منذ بدء الحرب الصهوينة على غزة.اضافة اعلان
وأكد التقرير الذي اطلعت عليه "الغد" أن أسباب التراجع تعود للمقاطعة الشعبية لمنتجات سلاسل هذه المطاعم العالمية التي تمتلك 171 فرعا في الأردن وتوظف 5 آلاف عامل بشكل مباشر.
وانطلقت حملات مقاطعة  لمجموعة من مطاعم الوجبات السريعة العالمية منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحلتة، واستمرار ارتكاب جيش الاحتلال المجازر و الجرائم البشعة بحق المدنيين من الأطفال والنساء في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
وجاء في التقرير الربعي الصادر عن وزارة السياحية والآثار أن قطاع المطاعم تأثر وخاصة سلاسل "الوجبات السريعة" العالمية التي أقرت بانخفاض بنسبة وصلت إلى
85 % في الإيرادات بسبب المقاطعة الشعبية لمنتجاتها.
وقالت مديرة جمعية المطاعم السياحية الأردنية إليانا جعنيني إن مطاعم "الوجبات السريعة" العالمية تعود لصالح ست شركات.
وأضافت جعنيني أن أعداد المطاعم التابعة لتلك الشركات تصل إلى 171 مطعما منتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأكدت أن حجم الاستثمار في تلك الشركات بمختلف فروعها يصل إلى نحو 34 مليون دينار.
وبينت جعنيني أن أعداد العاملين في تلك المطاعم بمختلف فروعها يصل إلى 5 آلاف موظف يعملون بوظيفة مباشرة.
وأشارت إلى أن هنالك وظائف وجهات تضررت بطريقة غير مباشرة جراء تراجع حجم الإيرادات الناتج عن المقاطعة مثل موردين الخدمات مثل تجار اللحوم والخضار والمخابز، إضافة إلى تضرر قطاع المنظفات والزيوت وموظفي التوصيل وعمال الصيانة والميكانيك وغيرها من الوظائف التي تقدم خدماتها لتلك الشركات بمختلف فروعها.
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