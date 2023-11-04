إيصال الغاز لمناطق صناعية وتنموية.. استثمار إماراتي استراتيجي يعزز التنافسية والتشغيل

طارق الدعجة

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أكد صناعيون أهمية مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن صناعية وتنموية، ضمن مشاريع مذكرات التفاهم والتي وقعها الأردن والإمارات أخيرا، في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص التشغيل.وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إن إيصال الغاز للمصانع خطوة في غاية الأهمية، ويعتبر بديلاً اقتصادياً سيسهم في تخفيض الكلف وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية، داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير.وبينوا أن الطاقة تشكل بالمتوسط قرابة 30 % من كلف الإنتاج فيما تتجاوز في بعض الصناعات 40 % خصوصا البلاستيكية منها، الأمر الذي يشكل عائقا أمام تنافسية المنتجات الوطنية مقارنة بمثيلاتها التي تصنع في دول المنطقة.وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عمان وأبو ظبي خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومنها مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية بقيمة 70 مليون دولار.ويأتي المشروع لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري.يذكر أن الغاز الطبيعي يعتبر بديلاً اقتصادياً مقارنة بأنواع الوقود الأخرى كالديزل وزيت الوقود الثقيل والغاز البترولي المسال، فعلى سبيل المثال تصل نسب التوفير (بحسب الأسعار الحالية) في حال التحول نحو استخدام الطبيعي إلى حوالي 68 % كبديل للديزل، و46 % كبديل عن الغاز البترولي المسال، و40 % كبديل عن زيت الوقود وفق معلومات صادرة عن غرفة صناعة الأردن.وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري إن إيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية والتنموية ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها أخيرا بين الأردن والإمارات خطوة في غاية الأهمية، وسيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الذي تعتبر تكلفة الإنتاج العالية وخصوصا أسعار الطاقة أبرز معيقات تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير.وبين الخضري المستثمر في قطاع الصناعات الغذائية أن الطاقة تشكل نسبة عالية من كلف الإنتاج، وأن إيصال الغاز يساعد المنتجات الوطنية على المنافسة داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير.وأوضح أن الصناعات الأردنية حققت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبحت تصل اليوم إلى 144 سوقا حول العالم بفضل جودتها مبينا أن إيصال الغاز يعزز وزيد تواجدها في هذه الأسواق ويضمن أيضا وصولها إلى أسواق جديدة.وأكد الخضري أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.وقال إن كل دينار ينفق على الصناعة المحلية يعود على الاقتصاد بأكثر من الضعف (2.17 دينار) وهذا يعني أهمية الوقوف إلى جانب الصناعة الوطنية من خلال تخفيض الكلف ودعم حصتها داخل السوق المحلي وفتح نوافذ تسويقية جديدة خارجية لها.وأكد صاحب شركة طيبة للصناعات المعدنية المهندس عبدالله الشوابكة أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والامارات على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الاخيرة الى دولة الامارات العربية المتحدة في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني خصوصا فيما يتعلق بايصال الغاز الطبيعي للمجمعات الصناعية.وبين الشوابكة أن إيصال الغاز الى المناطق الصناعية خطوة في غاية الأهمية من شأنها أن تدعم تنافسية المنتج الوطني محليات داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير مقارنة بالمنتجات التي تصنع بدول المنطقة.وبين الشوابكة أن تزويد المصانع بالغاز الطبيعي يسهم في تخفيض كل الإنتاج خصوصا وأن الطاقة تشكل بالمتوسط قرابة 30 % من كلف الإنتاج مؤكدا أن ذلك يدعم زيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات القائمة وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.وشدد الشوابكة على ضرورة التركيز على تحفيز المصانع لصالح الإنتاج المحلي وزيادة حصتها بالسوق وذلك لتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات في التوسع في إنتاج السلع محليا على حساب منتجات مستوردة.وأوضح الشوابكة أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة حصتها داخل المحلية لا تقل أهمية على زيادة الصادرات من حيث الأثر على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل عدا عن تحريك قطاعات مساندة متعددة.وأكد الشوابكة أن العلاقات الأردنية الإماراتية متينة وقوية على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية بالمملكة متنوعة وتلعب دورا مهما في دعم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.وأكد نائب مدير عام مجموعة العملاق الصناعية المهندس محمد حسن الصمادي، أهمية مشروع إنشاء شبكات الأنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن التنموية وكيف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد وتوفير الكلف.وقال الصمادي: "إن مشروع إنشاء شبكات الأنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المدن التنموية هو استثمار إستراتيجي مهم يمكن أن يحدث تغييرًا كبيرًا في الواقع الاقتصادي لهذه المناطق. يتيح لنا استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والكفاءة تحقيق فوائد اقتصادية هائلة."وأشار الصمادي إلى أن هذا المشروع يساهم في توفير تكاليف الطاقة للمستهلكين والصناعات في تلك المناطق، مما يجعلها أكثر تنافسية ويعزز من نمو الاقتصاد المحلي. وأضاف الصمادي، "بفضل هذا المشروع، يمكن للمدن التنموية أن تستفيد من توفير التكاليف وتوفير الوقود، مما يعزز من فرص الاستثمار والتوظيف في تلك المناطق".وأوضح أن استخدام الغاز الطبيعي يساهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، مما يقلل من الأضرار البيئية ويقلل من التكاليف المتعلقة بمكافحة التلوث والصحة العامة.وأكد المهندس الصمادي أهمية دعم هذا المشروع وتوجيه الاستثمارات اللازمة لضمان تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرجوة للمدن التنموية والمجتمعات المحلية. "إن هذا المشروع يعزز من استدامة التنمية ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي".قال الصمادي: "من الضروري أن نفكر في توسيع هذا المشروع ليشمل جميع المصانع والمناطق الصناعية حتى خارج الحدود التنموية. إذا تم توفير إمدادات مستدامة من الغاز الطبيعي للمصانع، سيكون لهذا تأثير إيجابي كبير على الصناعة المحلية وقدرتها على التنافس على الصعيدين المحلي والعالمي." وخصوصا أن فارق السعر كبير بين الغاز الطبيعي والغاز المسال.وأكد المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة عمان للصناعات الدوائية الدكتور فادي الأطرش أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأردن والإمارات أخيرا، خصوصا المتعلقة بمشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية في تخفيض كلف الإنتاج وزيادة الصادرات الوطنية والتوسع بالإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد فرص العمل للأردنيين.وأشار إلى أن الاستثمار الإماراتي بالمملكة ذو قيمة مضافة ومتنوعة في قطاعات واسعة وتلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن السوق الإماراتي يعتبر ثاني أكبر سوق لصادرات الأدوية في دول مجلس تعاون الخليج العربي.وأوضح الأطرش أن الشركات الدوائية الأردنية تعتبر السوق الإماراتي سوقا مهما وواعدا أمام الصادرات الوطنية في ظل السمعة العالية التي تتمتع بها الصناعات الدوائية بفضل جودتها.ولفت الأطرش إلى أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر والبحرين، والتي تعد خطوة إستراتيجية في اتجاه التكامل العربي الاقتصادي وإقامة قاعدة صناعية صلبة لدعم العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وصولا إلى إنشاء صناعات منافسة وعابرة للحدود، ذات جودة وتقنيات عالية خصوصا وأنها تركز بمجالات، هي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.