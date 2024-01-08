الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية بين "الحكمة" و"Guardant Health" لجلب تكنولوجيا لتشخيص السرطان

الحكمة
الحكمة
عمان-الغد- أعلنت شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، أمس، عن عقد اتفاقية حصرية مع "Guardant Health"؛ شركة رائدة في مجال الأورام الدقيقة. وستمتلك الحكمة، بموجب الاتفاقية، الحقوق الحصرية لتسويق وتوزيع محفظة منتجات Guardant Health، بما فيها اختبارات العينات السائلة واختبارات الأنسجة لفحص السرطان ومراقبة تكراره وتنميط طفرات الأورام لجميع أنواع السرطانات الصلبة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.اضافة اعلان
وتشمل الاختبارات المقدمة "شيلد" Shield™ لفحص السرطان والكشف المبكر عنه، و"غاردنت ريفيل" Guardant ™Reveal للكشف عن الحد الأدنى من المرض المتبقي ومراقبة تكراره، وكلا من "غاردنت 360" ®Guardant360 و"غاردنت 360 تيشونكست" ™Guardant360 TissueNext للتنميط الجينومي الشامل لكل أنواع أنسجة السرطان الصلبة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تضاعف حالات السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2040. وستتيح الاتفاقية للمرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوصول إلى حلول تسلسل الجيل التالي (NGS) عالية الجودة، والتي يمكنها المساعدة على تشخيص حالات السرطان ومراقبتها في مرحلة مبكرة وتمكين المرضى في أرجاء المنطقة من الحصول على أفضل رعاية ممكنة.
وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة الحكمة، تعليقاً على الاتفاقية: "تقدم شراكتنا مع Guardant Health جيلاً جديداً من الأدوات التشخيصية التسلسلية التي يمكنها إحداث تحول في رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز الأمل لدى من يواجهون تلك الرحلة العلاجية الشاقة. ونحن سعداء لتعاوننا مع Guardant Health الذي سيتيح تقديم منتجات لمساعدة المرضى عبر كل مراحل المرض؛ بدءاً من مرحلة الفحص وحتى مراقبة احتمالات تكرار الإصابة بالسرطان وتوجيه القرارات العلاجية الأمثل. وكشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك محفظة متنامية من علاجات الأورام التي تشمل الأدوية الجنيسة والحيوية والعلاجات المناعية والابتكارات المتطورة، تلتزم الحكمة بتطوير الطب الدقيق لتحسين النتائج العلاجية لمرضى السرطان".
بدوره، قال سيمرانجيت سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Guardant Health AMEA: "يسرنا عقد شراكة مع مجموعة الحكمة والاستفادة من قدراتها التجارية القوية وخبراتها الإقليمية في تزويد أطباء الأورام في المنطقة بالأدوات اللازمة لتشخيص السرطان ومراقبة تكراره وتوجيه اختيار العلاج. وتلتزم Guardant Health بتحسين نتائج المرضى على مستوى العالم عبر تقديم الجيل الجديد من اختبارات تسلسل الجيل التالي في كل مراحل المرض. وفيما يتم اليوم تشخيص مزيد من مرضى السرطان في مرحلة متقدمة، تبرز أهمية توفير العلاجات المناسبة في الوقت المناسب لهؤلاء المرضى. وهدفنا النهائي هو جعل فحص السرطان سهلاً وفعالاً حتى نستطيع اكتشاف السرطان في وقت مبكر، حيث تكون فرص علاجه في أعلى حالاتها".
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