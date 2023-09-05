الأربعاء 06 أيلول 2023
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اتفاقية لإنشاء مشروع استزراع سمكي

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مشروع استزراع سمكي
 وقعت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع جمعية المهندس الزراعي في الأغوار الشمالية، لإنشاء مشروع استزراع سمكي على مساحة 10 دونمات، إضافة إلى مشروع زراعات بالتقنيات الحديثة (اكوابونيك).اضافة اعلان
وقال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن الوزارة وضمن خطتها عملت على فتح باب الاستثمار للمحطات الزراعية التابعة للوزارة من قبل الجمعيات والمستثمرين، وذلك لإعادة تأهيلها وتحقيق القيمة المضافة محليا من خلال مدخلات الإنتاج والعمالة، إضافة إلى تأهيل الشباب في المحافظات على المشاريع الريادية وتوفير فرص عمل ومصادر دخل لهم.
وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف المهندسين حديثي التخرج، حيث تقدم الاتفاقية إضافة الى المحطة التابعة للوزارة في الأغوار الشمالية، منحة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تصل الى 75 ألف دولار.
وأضاف أن الوزارة ومن خلال الإقراض الزراعي، عملت على تمويل المشاريع الريادية ومشاريع الشباب في الاستزراع السمكي، والتقنيات الحديثة، بما يزيد على 20 مليون دينار، إضافة إلى مساعدة الشباب الريادي من خلال حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية.
من جانبة، بين رئيس الجمعية المهندس أحمد الحموري، أن هذا المشروع يدعم عددا كبيرا من المهندسين الزراعيين بتخصصات مختلفة، لإيجاد مشروع يحقق فرص عمل ثابتة ودخل، إضافة إلى فرصة التأهيل والتدريب لعدد كبير من المهندسين حديثي التخرج، وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يزيد على 15 مهندسا زراعيا، وأن العدد قابل للزيادة مع توسع المشروع، إضافة الى 20 فرصة عمل غير مباشرة من خلال الخدمات اللوجستية والمساعدة للمشروع.
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