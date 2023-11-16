اتفاقية لإنشاء مشروع ضخم للأمونيا الخضراء بقيمة 9 مليارات يورو

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في قفزة نوعية في مجال مبادرات الطاقة المتجددة، وقعت أمارينكو وشركةH2 Global Energy؛ بوصفهما جزءا من ائتلاف مثله يزن الفاعوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمارينكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية تاريخية مع وزارة الطاقة في الأردن ممثلة بالدكتور صالح الخرابشة. ويجسد هذا التعاون بداية تطوير منشأة رائدة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ قيمتها 9 مليار يورو.وستنتج المنشأة عند اكتمالها مليون طن متري من الأمونيا الخضراء سنويا. ولا يعد هذا المشروع الطموح مجرد شهادة على حلول الطاقة المبتكرة فحسب، وإنّما يؤكد أيضًا التزام الائتلاف بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة. وسيستخدم الإنتاج 4.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة الأردن بوصفه مشغلا رئيسيا في قطاع الطاقة الخضراء العالمي.وعلق يزن فاعوري، قائلا: "يعد توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهودنا المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة. إن هذا الاستثمار البالغ قيمته 9 مليار يورو في قطاع الطاقة في الأردن هو شهادة على إيماننا بالتنمية المستدامة والتزامنا بقيادة الطريق في مجال الابتكار في مجال الطاقة المتجددة. ونحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة، ووضع معيار جديد لمشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم."وتضع الاتفاقية المبرمة بين شركة أمارينكو وشركة H2 Global Energy ووزارة الطاقة في الأردن معيارًا جديدًا في مجال الطاقة المتجددة. وحول ذلك، قال أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة H2 Global Energy: "نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا المشروع التاريخي الذي يعد بتغيير مشهد الطاقة العالمي".و أمارينكو شركة أيرلندية/ فرنسية مستقلة لإنتاج الطاقة المتجددة، تتمتع بخبرة تزيد على 10 أعوام في السوق العالمية، وتستثمر ما يصل إلى مليار يورو سنويا في 16 دولة موزعة على ثلاث قارات مع التركيز بشكل رئيسي على إزالة الكربون وتطبيقات الطاقة الشمسية الزراعية وتطوير الطاقة المتجددة.اما H2 العالمية للطاقة فهي شركة مطورة للهيدروجين الأخضر ولديها مكاتب في سويسرا والإمارات العربية المتحدة. تهدف إلى الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا ودفع تطويرها على نطاق عالمي مع التركيز بشكل فريد على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشبه دول مثل المغرب وتونس ومصر والإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية والأردن.