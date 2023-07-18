اتفاقية لاستكشاف النحاس جنوب البحر الميت

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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة Metal Bank Limited (MBK) أستراليا، لإعداد الدراسات الاستكشافية لخامات النحاس في منطقة وادي ملقا جنوب البحر الميت.ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعن شركة (MBK) ممثلتها في الأردن لانا حنا سلامة.وقال الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم الموقعة لاستكشاف خامات النحاس في وادي ملقا مدتها 24 شهرا، تتيح للشركة الاستكشاف والتنقيب عن النحاس على أرض مساحتها 25 كيلومترا جنوب البحرالميت، وتنفذ خلالها الشركة دراسة لتقييم الخام ومن ثم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، مشيرا الى أن الدراسات التي أجريت سابقا عن المنطقة تشير الى وجود تراكيز جيدة لخام النحاس فيها.وأوضح الخرابشة أن الأردن يشكل محطة مهمة للشركات العاملة في مجال التنقيب والاستثمار في قطاع التعدين، نظرا للطلب المستمر والاهتمام بقطاع التحول الطاقي، مؤكدا سعي الوزارة نحو التوسع باستغلال الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار في عدة مناطق واعدة لاستغلال الخامات المعدنية، وذلك في إطار جهود الوزارة في إعادة الزخم لقطاع التعدين باعتباره أحد القطاعات التي عرفتها خطة التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية يجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.وأشار الوزير الخرابشة إلى أن الوزارة منذ مطلع العام 2022، وقعت 10 مذكرات تفاهم مع شركات عدة في خامات الليثيوم والنحاس والذهب والعناصر الأرضية النادرة والفوسفات، مؤكداً أن الشركات تعمل ضمن برامجها التنقيبية للوصول إلى تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والدخول في مذكرات تنفيذية في نهاية كل مذكرة بشكل منفصل.وحضر حفل التوقيع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام ومدير دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة هشام الزيود، وعن شركة (MBK) الرئيس التنفيذي لمجموعة القحطاني القابضة/ الشريك المؤسس في الشركة خالد عبدالهادي القحطاني.وتجدر الإشارة الى أن شركة Metal Bank Limited هي شركة أسترالية مسجلة في السوق المالي الاسترالي تعمل في مجال التنقيب والاستكشاف عن المعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس، ولها مشاريع تنقيب عدة في أستراليا.