احتلال مدينة غزة والطرد المؤقت لسكانها

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هآرتسالوف بن9/11/2023العملية الاستراتيجية الرئيسية لإسرائيل في الحرب ضد حماس هي طرد، حتى لو بشكل مؤقت، سكان غزة الى جنوب القطاع وهدم المدينة. احاطات المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي التي تركز على الخطوات التكتيكية، عدد من الاهداف التي تم قصفها وعدد المهاجمين الذين قتلوا والانفاق التي اغلقت، وخطابات رئيس الحكومة المليئة بالشعارات الفارغة، كل ذلك يطمس الصورة الاكبر للحرب وهي احتلال شمال القطاع وتطهير المنطقة بالتدريج من قوات حماس. هذه هي القصة.طرد السكان الفلسطينيين وتحويل بيوتهم الى اكوام من الركام وتقييد دخول الوقود الى القطاع، كانت الخطوة الكاسرة للتوازن التي استخدمتها اسرائيل في المواجهة الحالية، خلافا لكل جولات القتال السابقة في الجنوب. المذبحة في 7 تشرين الاول التي نفذتها حماس في بلدات الغلاف واختطاف مئات الاسرائيليين الى غزة منحت اسرائيل الشرعية الداخلية والدعم الدولي لاستخدام القوة غير المسبوقة في اطلاق النار ومدة العملية. وحتى لو اعلن في القريب عن وقف معين لإطلاق النار بضغط من اميركا فان اسرائيل لن تسارع الى الانسحاب والسماح بعودة السكان الى شمال القطاع. لأنه اذا عادوا الى أين سيعودون. فلا توجد لهم بيوت أو شوارع أو مؤسسات تعليم أو محلات تجارية أو بنى تحتية لمدينة حديثة.المفكر العسكري البريطاني، ليدل هارت، الذي اجيال من قادة الجيش الاسرائيلي تربوا على نظريته، كتب بأن هدف الحرب هو التأثير على عقول قادة العدو وليس فقط قتل جنوده. حسب رأيه، الاستراتيجية هدفت الى هزيمة العدو من خلال التوفير في القوة وليس ادارة معارك دموية. اسرائيل تعمل على ضرب قوات حماس المتحصنة في الانفاق وهي ستحاول اصطياد قادتها، يحيى السنوار ومحمد ضيف. ولكن العملية التي هدفت الى تدمير "المنظمة وتفكيك قدرتها على السيطرة على غزة"، هي الامر الذي اعطي لمليون شخص من سكان شمال غزة للتجمع بشكل مكتظ في الجزء الجنوبي. عدم اليقين بخصوص امكانية استطاعتهم العودة الى بيوتهم هو العملية النفسية التي وصفها ليدل هارت والتي تهدف الى حرمان العدو من الحرية في العمل.حماس لا يمكنها أن تفرض على اسرائيل بالقوة اعادة السكان. وخلافا للسابق فانها تجد صعوبة في تجنيد الضغط الدولي على اسرائيل "لمنع ازمة انسانية" والانسحاب بدون شروط من القطاع. وحتى لو نجح الفلسطينيون في الحاق الخسائر بالجيش الاسرائيلي واسرائيل قامت بسحب القوات البرية، أو معظمها، الى داخل الخط الاخضر، فهي يمكنها أن تمنع بواسطة القصف الجوي عودة السكان. لا توجد لحماس أي طريقة للدفاع عنهم، وفي الاصل حتى هي لا تحاول ذلك، وهي تفضل أن تجبر الخسائر المدنية في القطاع قوات الغرب ومصر والاردن على كبح اسرائيل.حتى الآن نحن لا نعرف، وربما لن نعرف، كيف قدر السنوار والضيف رد اسرائيل عندما قاما بإصدار الأمر لتنفيذ الهجوم في 7 تشرين الاول. من المرجح أنه مثل زعماء اسرائيل وقادة الجيش الاسرائيلي، هما استعدا للحرب السابقة: قصف شديد وربما دخول بري متردد ووقف لاطلاق النار سيتم التوصل اليه نتيجة الضغط الدولي وتعب اسرائيل من الخسائر والقلق على المخطوفين. يمكن التخمين بأنه مثلما في اسرائيل لم يتخيلوا خطة "النكبة العكسية" لحماس ضد مستوطنات الغلاف، ايضا في قبو السنوار لم يفكروا بأن اسرائيل ستطرد ردا على ذلك نصف سكان القطاع وستدمر بيوتهم بذريعة أن هذه خطوة انسانية هدفت الى الدفاع عن حياتهم.الحرب غير قريبة من نهايتها وهي يمكن أن تمتد الى استنزاف طويل ودموي، في الوقت الذي فيه ايضا يجب على اسرائيل أن تهتم بشؤون اللاجئين في الداخل في الجنوب وفي الشمال، الذين من غير الواضح متى سيمكنهم العودة الى بلداتهم، وبالطبع أن تهتم بمئات المخطوفين والمفقودين. ولكن في الحروب الطويلة فان علاقات القوى العددية والاقتصادية والدبلوماسية هي التي تحدد، والتي تميل الى جانب اسرائيل. لكن عندما تكون غزة مدمرة وخالية من معظم سكانها فان حماس لن تستطيع العودة وحكم القطاع كما كان في الـ16 سنة الاخيرة. واسرائيل لن توافق على الانسحاب واعادة السكان والسماح باعادة اعمار المدينة طالما أن المفاتيح سيتم تسليمها لحماس. الصور القاسية التي سنشاهدها في مخيمات اللاجئين في خان يونس ودير البلح ورفح وفصل الشتاء والوحل وخطر انتشار الأوبئة القريب، يمكن أن تضغط على المجتمع الدولي والدول العربية من اجل العثور على من سيتسلم غزة بدلا من السنوار. هذا هو التنبؤ الجوي للشتاء القادم.