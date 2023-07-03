ارتفاع أحمال الكهرباء %19

رهام زيدان

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عمان- ارتفعت أحمال النظام الكهربائي مع بداية الأسبوع الحالي بنسبة 19.2 % مقارنة بمستواها خلال عطلة العيد.وبحسب مصادر الشركة فقد راوحت الأحمال اليومية خلال اليومين الماضيين 3100 ميغاواط مقارنة مع مستوى 2600 ميغاواط خلال عطلة العيد.أما خلال الفترة التي سبقت العطلة فقد كانت الأحمال أيضا تقارب 3 آلاف إلى3100 ميغاواط بحسب الشركة وهي مستويات طبيعية لمثل هذا الوقت من العام.وأكدت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن هذه الأحمال مغطاة إذ تتجاوز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر التوليد التقليدية 4200 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح نحو 1600 ميغاواط.وقالت المصادر "الشركة قامت بالإجراءات والصيانات العادية والسنوية الوقائية لعناصر شبكة النقل الوطنية حرصا على ضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية من مختلف المصادر المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة".وقدرت الشركة سابقا ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في ذروة صيف العام الحالي بنسبة 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ إنه من المرجح أن يقارب الحمل الأقصى 4 آلاف ميغاواط فيما سجل النظام أعلى حمل له في ذروة صيف العام الماضي 3900 ميغاواط.أما أعلى حمل سنوي في العام 2022 فبلغ 4010 في ذروة شتاء العام نفسه مقارنة مع 3770 ميغاواط في ذروة شتاء العام الذي سبقه.وبحسب بيانات الشركة، بلغ اجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة من مختلف مصادر التوليد العام الماضي نحو 20763.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 19618.8 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبقه، مقابل طاقة مباعة خلال نفس العام بلغ حجمها نحو 20446.2 جيجاواط ساعة مقارنة مع 19618.8 جيجاواط ساعة خلال العام 2021.وبلغت وفقا لنفس البيانات نسبة الفقد في شبكة النقل العام الماضي 1.53 % مقارنة مع 1.72 % خلال العام الذي سبقه.أما خلال الثلث الأول من العام، بلغ إجمالي الطاقة كهربائية التي باعتها الشركة نحو 6801.9 جيجا واط ساعة مقارنة مع 6875 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 1.06 %.