الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ارتفاع أحمال الكهرباء %19

انقطاع الكهرباء وارتفاع الحرارة
الكهرباء
عمان- ارتفعت أحمال النظام الكهربائي مع بداية الأسبوع الحالي بنسبة 19.2 % مقارنة بمستواها خلال عطلة العيد.
وبحسب مصادر الشركة فقد راوحت الأحمال اليومية خلال اليومين الماضيين 3100 ميغاواط مقارنة مع مستوى 2600 ميغاواط خلال عطلة العيد.اضافة اعلان
أما خلال الفترة التي سبقت العطلة فقد كانت الأحمال أيضا تقارب 3 آلاف إلى3100 ميغاواط بحسب الشركة وهي مستويات طبيعية لمثل هذا الوقت من العام.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن هذه الأحمال مغطاة إذ تتجاوز الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر التوليد التقليدية 4200 ميغاواط، فيما تبلغ استطاعة مشاريع الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح نحو 1600 ميغاواط.
وقالت المصادر "الشركة قامت بالإجراءات والصيانات العادية والسنوية الوقائية لعناصر شبكة النقل الوطنية حرصا على ضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي للمستهلكين بأفضل المواصفات والمقاييس العالمية من مختلف المصادر المتاحة وبأقل تكلفة ممكنة".
وقدرت الشركة سابقا ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في ذروة صيف العام الحالي بنسبة 2.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ إنه من المرجح أن يقارب الحمل الأقصى 4 آلاف ميغاواط فيما سجل النظام أعلى حمل له في ذروة صيف العام الماضي 3900 ميغاواط.
أما أعلى حمل سنوي في العام 2022 فبلغ 4010 في ذروة شتاء العام نفسه مقارنة مع 3770 ميغاواط في ذروة شتاء العام الذي سبقه.
وبحسب بيانات الشركة، بلغ اجمالي الطاقة الكهربائية المشتراة من مختلف مصادر التوليد العام الماضي نحو 20763.2 جيجا واط ساعة مقارنة مع 19618.8 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبقه، مقابل طاقة مباعة خلال نفس العام بلغ حجمها نحو 20446.2 جيجاواط ساعة مقارنة مع 19618.8 جيجاواط ساعة خلال العام 2021.
وبلغت وفقا لنفس البيانات نسبة الفقد في شبكة النقل العام الماضي 1.53 % مقارنة مع 1.72 % خلال العام الذي سبقه.
أما خلال الثلث الأول من العام، بلغ إجمالي الطاقة كهربائية التي باعتها الشركة نحو  6801.9 جيجا واط ساعة مقارنة مع 6875 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 1.06 %.
محطة شحن كهربائية

قبول 9 طلبات لترخيص محطات شحن كهربائية 01 تموز 2023

جانب من أعمال الاستكشاف في حقل الريشة - (الغد)

غاز الريشة.. ظروف عمل قاسية لإسناد التوجهات الوطنية 01 تموز 2023

تطبيق كليك

ارتفاع قيمة الدفع عبر "كليك" %20 01 تموز 2023

الجيل الخامس- 5G

دخول "الجيل الخامس" يبشر بازدهار الخدمات التقنية العمودية والقطاعية 01 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
برنامج "Startup Roadshow"

3 شركات ناشئة تحصد جوائز برنامج "Startup Roadshow"

منذ1 ساعة
إحدى محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية جنوب المملكة - (أرشيفية)

هل نملك خطة لاستثمار المنح في التحول إلى الطاقة النظيفة؟

منذ1 ساعة
وزيرة الاستثمار خلود السقاف

السقاف: "الشراكة بين القطاعين" تدعم تسريع تنفيذ المشاريع بين العام والخاص

منذ1 ساعة
ضريبة الدخل

الضريبة: استكمال الإجراءات القانونية لاعتماد الفاتورة الإلكترونية

منذ11 ساعة
دنانير - (تعبيرية)

20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع لنهاية حزيران

02 تموز 2023
السياحة العلاجية والاستشفائية في البحر الميت بالأردن -(وكالات)

سياحة المؤتمرات.. كيف نعزز أثرها الإيجابي؟

01 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 