ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدعومة بضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التالية بشأن السياسة النقدية.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3بالمئة، إلى 2335.62 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2355.50 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 29.69 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.24 دولار، والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 924.12 دولار.