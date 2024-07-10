 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب

  تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق اليوم الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة من الممكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2367.79 دولار للأوقية "الأونصة".


وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2374.10 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.89 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981.37 دولار.

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