الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

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المنازل في بريطانيا

لندن- ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للمرة الأولى على أساس سنوي منذ أكثر من عام في شهر شباط الماضي، حيث أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز النمو في سوق الإسكان، وفقًا لمسح أجرته شركة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" البريطانية للإقراض العقاري.

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وقالت المؤسسة، إن متوسط سعر المنزل ارتفع إلى 260.420 جنيها إسترلينيا، بزيادة 0.7 بالمئة عن الشهر السابق، و1.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ووفق المؤسسة، يعد هذا أول نمو سنوي منذ كانون الثاني 2023، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي. -(بترا)

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