ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعدما طغت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المرتبطة بالطقس على مؤشرات ضعف الطلب.

اضافة اعلان



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية آب التي تنتهي صلاحيتها الجمعة 15 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 86.54 دولارا للبرميل. كما ارتفع عقد برنت لشهر أيلول 0.2% إلى 85.44 دولارا للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم آب 24 سنتا أو 0.3% إلى 81.98 دولارا للبرميل.



وتجاهلت أسعار النفط مؤشرات ضعف الطلب في الولايات المتحدة، وصعدت الأسعار وسط تزايد التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. ومن الممكن أن تجتذب أي حرب أوسع في الشرق الأوسط دولا مثل إيران، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في المنطقة.



وعبّرت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس عن قلقها بشأن الوضع في لبنان، فيما قالت تركيا في وقت سابق إنها تتضامن مع لبنان ودعت حكومات المنطقة إلى دعم بيروت أيضا.



كما تتعرض إمدادات النفط لضغوط بسبب الاضطرابات المرتبطة بالطقس والتي قد تتفاقم في الأسابيع المقبلة.



وسجلت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفاعا بواقع 1.5% حتى الآن على أساس أسبوعي.



وعلى جانب الطلب، حد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وضعف استهلاك البنزين من ارتفاع أسعار النفط. وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع قفزة غير متوقعة في مخزونات الخام في البلاد في ظل تباطؤ الطلب على الوقود.