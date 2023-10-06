الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تقترض 1.591 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز

ارتفاع إجمالي الدين العام ليتجاوز الـ 40 مليار دينار

ورقة نقدية من فئة 50 دينارا أردنيا
تعبيرية
ارتفع إجمالي الدين العام بما فيه الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 40.080 مليار دينار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي ليشكل ما نسبته 114.6% من الناتج المحلي الإجمالي.اضافة اعلان
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز 1.591 مليار دينار، إذ بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 38.489 مليار دينار ليبلغ حتى نهاية شهر تموز 40.080 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى أن الدين العام باستثناء دين صندوق أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى 31.523 مليار دينار ليشكل ما نسبته 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي ما اقترضته الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية شهر تموز إلى 8.558 مليارات دينار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
احذر هذه التصرفات عند التسوق

الفاو: انخفاض أسعار الزيوت واللحوم وارتفاع السكر

منذ1 ساعة
1681385832900

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

منذ5 ساعة
النفط-768x429 (1)

النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار

منذ5 ساعة
000_8XH9ER

العراق يوقف جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

05 تشرين الأول 2023
الاستثمار صورة تعبيرية

%54 من المستثمرين: الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

04 تشرين الأول 2023
19_2020-637322341362163690-216

البنك الآسيوي: برنامج الاستثمارات الشاملة يحقق نتائج قوية

02 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 