الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع اسعار الذهب

الذهب
الذهب
واشنطن - ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بعد صعود حاد في الجلسة الماضية مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية التي عززت احتمال خفض أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر).اضافة اعلان
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2391.78 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2396.10 دولار.
وتراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما لامست عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد": "مع استئناف التضخم لمسار الهبوط ازدهر الذهب فعليا في المعاملات المبكرة، ويبدو أنه يتجه صوب مستوى 2400 دولار".
وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 29.56 دولار للأونصة، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ شباط (فبراير) 2021 في وقت سابق من الجلسة.
كما خسر البلاديوم 0.2 % إلى 1009.68 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1068.67 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 أيار (مايو) من العام الماضي.-(رويترز)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1715874442426282800

العرب يشكلون 54 % من السياح في الأردن

منذ2 ساعة
1715873849376266900

الطباع يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا

منذ2 ساعة
شركة الكهرباء الوطنية

مبيعات "الكهرباء الوطنية" ترتفع 3.2 %

منذ2 ساعة
بورصة عمان

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.3 %

منذ2 ساعة
1715870593416148400

الأردن والسعودية يستكملان دراسات جدوى مشروع الربط الكهربائي

منذ2 ساعة
1715879109906431700

العسعس: رفع التصنيف إنجاز تراكمي لجهود مبذولة من جميع الجهات والقطاع المصرفي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (5)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استحداث ألوية.. أمر مستغرب

محمود خطاطبة |اليوم

عصر الشباب الحر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"موديز" وجلد الذات

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل يستفيقون في المنامة؟

نضال المجالي |اليوم

كم مقعدا للإخوان في المجلس القادم؟

سميح المعايطة |اليوم

الكويت.. نموذج الدولة الراسخ بهدوء

مالك العثامنة |اليوم

مخالفات السير تتصدر من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات | منذ24 ساعة
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |15 أيار 2024
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

قرض شخصي

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy
 
 