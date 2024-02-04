الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع الذهب في 2023 يهبط بمشتريات الأردنيين %50

مصاغات ذهبية
مصاغات ذهبية
عمان- كشف نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، هبوط مشتريات الأردنيين من الذهب المشغول العام الماضي بنسبة 50 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح علان، أن كميات مشتريات الذهب المشغول لصالح المواطنين انخفضت إلى 4.4 طن ذهب مشغول العام الماضي، مقارنة مع 8.8 طن العام الذي سبقه. اضافة اعلان
ويشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل أعلى سعر للأونصة عالميا مستوى 2140 دولارا مقارنة مع 2075 دولارا ، بينما بلغ أدنى سعر 1810 دولارات في العام الماضي مقارنة مع 1610 دولارات في العام الذي سبقه. 
وقال: "المصانع الأردنية اشتغلت الكمية "دمغتها" للاستهلاك المحلي غير تلك التي صدرتها إلى خارج المملكة". وأشار علان، إلى أن المصاغ الذهبي الأردني يشهد إقبالا عالميا ملحوظا من العرب والأردنيين المغتربين خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ورجح علان أن تكون مستويات الطلب على الذهب نشطة خلال العام الحالي. وقال: "إن تداولات الذهب أغلقت الجمعة الماضية، عند مستوى 2040 دولارا للأونصة".
وأضاف علان، "ما تزال مستويات الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفة جراء ارتفاع الأسعار واستمرار العدوان  الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن الظروف الجوية والمنخفضات ساهمت في تراجع مستوى الطلب على المعدن النفيس منذ بداية العام الحالي".
وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 41.6 دينار وسعر الشراء من المواطنين 39.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 48.8 دينار وسعر الشراء نحو 46 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 37.1 دينار وسعر الشراء 34.1 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 335 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 293 دينارا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قرطاسية في إحدى المكتبات - (أرشيفية)

رغم عودة المدارس.. إقبال محدود على قطاع القرطاسية والمكتبات

منذ2 ساعة
مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)

14.9 مليار دينار موجودات "صندوق أموال الضمان" نهاية 2023

منذ2 ساعة
الحرب الرقمية

الحرب الرقمية.. حتى الإعلانات تحرض على إبادة الفلسطينيين

منذ2 ساعة
مبنى دائرة مراقبة الشركات-(تصوير: امجد الطويل)

الشركات المسجلة ترتفع 11 % خلال الشهر الماضي

منذ2 ساعة
جانب من الدورات-(من المصدر)

أكثر من 1800 شاب وشابة استفادوا من دورات "زين"

منذ2 ساعة
محطة-شحن-السيارات-الكهربائية

3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ملفان خطيران في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

أحزاب وقوائم وتحالفات

جهاد المنسي |اليوم

فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

نضال منصور |اليوم

التغطية على الجوهر!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السابع من شباط

سميح المعايطة |اليوم

أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات | منذ2 ساعة
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات | منذ2 ساعة
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
 
 