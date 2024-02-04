ارتفاع الذهب في 2023 يهبط بمشتريات الأردنيين %50

محمد أبو الغنم

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عمان- كشف نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، هبوط مشتريات الأردنيين من الذهب المشغول العام الماضي بنسبة 50 % مقارنة بالعام الذي سبقه.وأوضح علان، أن كميات مشتريات الذهب المشغول لصالح المواطنين انخفضت إلى 4.4 طن ذهب مشغول العام الماضي، مقارنة مع 8.8 طن العام الذي سبقه.ويشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل أعلى سعر للأونصة عالميا مستوى 2140 دولارا مقارنة مع 2075 دولارا ، بينما بلغ أدنى سعر 1810 دولارات في العام الماضي مقارنة مع 1610 دولارات في العام الذي سبقه.وقال: "المصانع الأردنية اشتغلت الكمية "دمغتها" للاستهلاك المحلي غير تلك التي صدرتها إلى خارج المملكة". وأشار علان، إلى أن المصاغ الذهبي الأردني يشهد إقبالا عالميا ملحوظا من العرب والأردنيين المغتربين خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.ورجح علان أن تكون مستويات الطلب على الذهب نشطة خلال العام الحالي. وقال: "إن تداولات الذهب أغلقت الجمعة الماضية، عند مستوى 2040 دولارا للأونصة".وأضاف علان، "ما تزال مستويات الطلب والعرض في السوق المحلية ضعيفة جراء ارتفاع الأسعار واستمرار العدوان الغاشم على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن الظروف الجوية والمنخفضات ساهمت في تراجع مستوى الطلب على المعدن النفيس منذ بداية العام الحالي".وحول مستويات الأسعار، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 للمواطنين نحو 41.6 دينار وسعر الشراء من المواطنين 39.9 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 48.8 دينار وسعر الشراء نحو 46 دينارا، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 37.1 دينار وسعر الشراء 34.1 دينار، وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 335 دينارا، وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 293 دينارا.