ارتفاع ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني إلى %42

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- كشف تقرير مؤشر "إبسوس" ارتفاع ثقة المستهلك الأردني بالاقتصاد الوطني إلى 42.4 % خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي حين بلغ 39.7 % آن ذاك.ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي يرصد آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أوالاستثمار ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.وبحسب التقرير، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام.وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية 2.5 نقطة مئوية إلى 30.1 % مقارنة مع 27.6 % ما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 9 عالميا على صعيد هذا المؤشر.كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي ارتفاعا بمقدار 6.4 نقطة وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر إيجابية لمستقبل الاقتصاد الأردني إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 56.8 % مقارنة مع 50.45 % من العام الماضي.وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري بمقدار 3 نقاط مئوية إذ ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الحالي 32 % قياسا بما نسبته 29 %.كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بمقدار 5.2 نقطة إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر 52 % مقارنة مع 46.8 %.وذكر التقرير أن 37 % من المواطنين عينة المسح، عبروا أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي قوي، بينما اعتبر43 % من المستطلعة آراؤهم أنه ضعيف، مقابل تعبير20 % بأن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي لم يتغيير مقارنة مع الأشهر الماضية.وحول القدرات المالية الحالية للمستهلكيين ، فإن 52 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي الحالي ضعيف فيما قال 26 % منهم إن قدراتهم المالية قوية مقابل 22 % اعتبروا أن قدراتهم المالية لم تتغير خلال الأشهر الماضية.وفيما يخص النظرة المستقبلية للقدرات المالية الشخصية يرى 51 % من المستطلعة آراؤهم في الربع الأخير من العام الماضي بأنها أقوى من الربع الثالث، بينما كشف 45 % من المشاركين في الاستطلاع أن قدراتهم المالية المستقبلية الشخصية ضعيفة ، في حين أكد 13 % بأن نظرتهم المستقبلية للقدرات المالية الشخصية كما هي لم تتغير خلال الأشهر الماضية.وحول رؤية الأردنيين لسير تجاه الأمور في البلاد أفاد 41 % بأنهم يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ ، في حين يعتقد 59 % أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح .أما في ما يتعلق بالقدرة على القيام بعمليات الشراء الكبيرة(منزل ،سيارة) ، فقد عبر 82 % من المستطلعة آراؤهم عن عدم قدرتهم القيام بذلك مقارنة مع 85 % في الفترة المقابلة من عام 2022 مقابل تعبير 18 % عن قدرتهم القيام بذلك قياسا مع 15 % لنفس الفترة من عام 2022.وأوضح 63 % من المشاركين في الاستطلاع الخاص بالربع الأخير من العام الماضي بأنهم أقل راحة وقدرة على الاستثمار في المستقبل قياسا مع 77 % للفترة نفسها من عام 2022، في حين يرى 37 % بأنهم أكثر راحة وقدرة على الاستثمار في المستقبل مقارنة مع 25 % في الفترة المماثلة من عام 2022وأشار التقرير إلى أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ البطالة والتي تعد إضافة إلى التضخم من أكبر الهموم لدى الأردنيين؛ إذ عبر57 % ممن شملهم المسح عن ذلك، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر 41 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف التعليم رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 24 % من المشاركين في المسح، وتليها الرعاية الصحية وفق 23 % من المستطلعة آراؤهم .كما عبر 77 % من المواطنين المشاركين في المسح أن قدرتهم على شراء المواد المنزلية المعمرة أقل راحة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والتي كانت 85 %، في حين عبر 23 % من المشاركين بأنها كانت أكثر راحة في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة مع 15 % في الربع المماثل من 2022.وأعرب 56 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 44 % يستبعدون ذلك.وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.