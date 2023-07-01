ارتفاع قيمة الدفع عبر "كليك" %20

إبراهيم المبيضين

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عمان- ارتفعت قيمة الدفع الفوري الإلكتروني عبر نظام "كليك" لتسجل 367 مليون دينار خلال شهر أيار الماضي، مقارنة بشهر نيسان حين كانت 306 ملايين دينار، وبزيادة نسبتها 20 %.وأظهر تقرير أنظمة الدفع الإلكترونية الفورية في الأردن أن نشاط "تحويل الأموال" استحوذ على نسبة 86.2 بالمائة من القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر النظام، والنسبة الباقية بحوالي 13.8 بالمائة كانت لـنشاط "المشتريات".وقال التقرير إن عدد الحركات التي نفذت من خلال "كليك" خلال شهر أيار (مايو) الماضي بلغ قرابة 2.1 مليون حركة.وزاد عدد حركات الدفع عبر "كليك" في شهر أيار (مايو) بنسبة بلغت 18.6 بالمائة.وقال التقرير إن عدد مستخدمي نظام "كليك" في المملكة بلغ مع نهاية شهر أيار قرابة 768 ألف مستخدم، بزيادة نسبتها 6.5 بالمائة بالمقارنة مع عدد مستخدميه المسجل في الشهر السابق والذي بلغ وقتها 721 الف مستخدم.