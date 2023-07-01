الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ارتفاع قيمة الدفع عبر "كليك" %20

تطبيق كليك
تطبيق كليك
عمان- ارتفعت قيمة الدفع الفوري الإلكتروني عبر نظام "كليك" لتسجل 367 مليون دينار خلال شهر أيار الماضي، مقارنة بشهر نيسان حين كانت 306 ملايين دينار، وبزيادة نسبتها 20 %.اضافة اعلان
وأظهر تقرير أنظمة الدفع الإلكترونية الفورية في الأردن أن نشاط "تحويل الأموال" استحوذ على نسبة 86.2 بالمائة من القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر النظام، والنسبة الباقية بحوالي 13.8 بالمائة كانت لـنشاط "المشتريات". 
وقال التقرير إن عدد الحركات التي نفذت من خلال "كليك" خلال شهر أيار (مايو) الماضي بلغ قرابة 2.1 مليون حركة. 
وزاد عدد حركات الدفع عبر "كليك" في شهر أيار (مايو) بنسبة بلغت 18.6 بالمائة. 
وقال التقرير إن عدد مستخدمي نظام "كليك" في المملكة بلغ مع نهاية شهر أيار قرابة 768 ألف مستخدم، بزيادة نسبتها 6.5 بالمائة بالمقارنة مع عدد مستخدميه المسجل في الشهر السابق والذي بلغ وقتها 721 الف مستخدم. 
ذهب

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 شهور 29 حزيران 2023

بنزين

توقع تثبيت سعر البنزين وتخفيض سعر الديزل 29 حزيران 2023

بائع يحمل خاروفا في أحد مواقع بيع الأضاحي بعمان أمس - (تصوير: أمير خليفة)

الأضاحي.. ضعف القدرة الشرائية يقلص الطلب 26 حزيران 2023

أحد فنادق البحر الميت - (الغد)

61 % إشغال فنادق المملكة في عطلة العيد 26 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السياحة العلاجية والاستشفائية في البحر الميت بالأردن -(وكالات)

سياحة المؤتمرات.. كيف نعزز أثرها الإيجابي؟

منذ2 ساعة
محطة شحن كهربائية

قبول 9 طلبات لترخيص محطات شحن كهربائية

منذ2 ساعة
جانب من أعمال الاستكشاف في حقل الريشة - (الغد)

غاز الريشة.. ظروف عمل قاسية لإسناد التوجهات الوطنية

منذ2 ساعة
الجيل الخامس- 5G

دخول "الجيل الخامس" يبشر بازدهار الخدمات التقنية العمودية والقطاعية

منذ2 ساعة
تنزيل (39)

برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية في 2023 وسط مخاوف الإمدادات

30 حزيران 2023
شحنة نفط روسية

انخفاض أسعار النفط عالميا

29 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 التضليل في كلام المستشار

ماهر أبو طير |اليوم

عن قانون السير الجديد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حكومة لتحسين الخدمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مستقبل الوظائف

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات | منذ2 ساعة
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 