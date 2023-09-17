ارتفاع مبيعات الكهرباء 2.9 % في 8 أشهر

رهام زيدان

اضافة اعلان

عمان- ارتفع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 2.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب آخر بيانات الشركة، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو14188.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 13785.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، التي ارتفعت مشترياتها بنسبة 2.93 % لتبلغ نحو 13765 جيجاواط/ ساعة خلال 8 أشهر من العام الحالي، مقابل 13373.2 جيجا واط/ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الذي يشمل صناعات تحويلة واستخراجية ومنتجي الطاقة الكهربائية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة2.8 % وصولا إلى 277 جيجا واط/ ساعة من نحو 285.2 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من الماضي.وكان الحجم الأكبر منها للمشتركين الكبار بحجم 193.9 جيجا واط مقارنة مع 239.6 جيجا واط خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، بتراجع 19 %، فيما ارتفعت المبيعات إلى المشتركين الآخرين بشكل مباشر من الكهرباء الوطنية إلى 83.1 جيجا واط مقارنة مع 45.6 جيجا واط حتى نهاية آب(أغسطس) من العام الماضي. وبزيادة 82.2 %. ووفقا للبيانات نفسها، زاد حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 15.93 %. وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية آب(أغسطس) 146.2 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع126.9 جيجا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بإجمالي بلغ نحو 141.9جيجا واط /ساعة مقارنة مع 122.4 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022، وبزيادة نسبتها 15.9 %.بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 4.4 % إلى 4.3 جيجا واط /ساعة حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي مقارنة مع4.5 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022.يذكر أن مصدرا عراقيا مسؤولا رجح أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر المقبل، ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع حجره الأساس قبل عام على أن يزود الأردن الجانب العراقي بقدرة تبلغ 50 ميغا واط تذهب إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق".وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي، 5.36 مليون دینار، مقارنة مع 5.13 مليون دينار بنهاية العام 2021، أي بزيادة نسبتها 7.6 % وفقا للتقرير السنوي للشركة.وبلغت إيرادات الطاقة العام الماضي 1.36 مليار دينار، مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي، مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه.وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %.