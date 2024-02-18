ارتفاع مخزون "مستودعات الصوامع" إلى %50

طارق الدعجة

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عمان- أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.عماد الطراونة، أن تخفيض رسوم التخزين داخل مستودعات الشركة، بداية الشهر الماضي، أدى إلى زيادة إقبال التجار على تخزين المواد الغذائية المجففة والمبردة.وقال الطراونة لـ"الغد": "إن نسب التخزين داخل مستودعات الشركة ارتفعت إلى 51 % من إجمالي المساحة المتاحة، مقارنة بـ35 % قبل قرار تخفيض رسوم التخزين".وقامت الشركة بتخفيض رسوم تخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة في مستودعات الشركة بنسبة وصلت إلى 40 %، اعتبار من منتصف الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى تقليص كلف البضائع على التجار، في ظل تضخم كلف الشحن بسبب حالة التوتر التي فرضها العدوان الصهيوني في المنطقة، علما أن القرار شمل البضائع المخزنة سابقا.وبين الطراونة أن نسبة تخزين القطاع الخاص للمواد الغذائية الجافة وصلت إلى 60 % بسعة 30 ألف طن من أصل 50 ألفا، إجمالي السعة التخزينية للمستودعات التي تمتلكها الشركة في الشمال والعقبة والجويدة في عمان.وأوضح أن نسب تخزين المواد المبردة والمجمدة وصلت إلى 20 %؛ أي 3 آلاف طن من إجمالي سعة التخزين البالغة 15 ألف طن.وبين الطراونة أن تخفيض رسوم التخزين داخل مستودعات الشركة يأتي ضمن الإجراءات الحكومية، للحد من الضغوط التضخمية، ومواجهة ارتفاعات الأسعار المحتملة، في ضوء ارتفاع أجور الشحن ولتحفيز القطاع الخاص والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.ومن الجدير بالذكر، أن تخزين المواد الغذائية الجافة تركز في الوسط، لأن المستودعات في الشمال والجنوب أصبحت جاهزة للتو بعد إعادة صيانتها، بينما تركز تخزين المواد المبردة والمجمدة في الشمال، لأن المستودعات في الجنوب والوسط كانت تخضع للصيانة وأصبحت جاهزة للتو.وأوضح الطراونة أن نسب التخزين للمواد الغذائية الجافة في مجمع الجويدة في عمان وصلت الى 100 %، بسعة 30 ألف طن من خلال 10 مستودعات.ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة، 2800 دينار شهريا بدلاً من 5400 دينار شهريا لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع.كما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار شهريا بدلاً من 8000 دينار شهريا، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً.وأوضح أن نسب التخزين للسلع المبردة والمجمدة في مجمع الشمال وصلت الى 60 %، بسعة 3 آلاف طن من أصل 5 آلاف طن سعة تخزينية.ويبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار بدلاً من 3125 ديناراً، لسعة 333 طناً، و3250 ديناراً بدلاً من 4625 ديناراً لسعة 550 طناً.أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار بدلا من 5000 دينار لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع.وأشار الطراونة إلى أن الشركة أنهت، مؤخرا، أعمال الصيانة لمجمع العقبة، وهنالك زيارات واسعة من قبل القطاع الخاص من أجل حجز مساحات لتخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة.ويبلغ السعر التشجيعي للتخزين في مجمع العقبة 2100 دينار بدلاً من 3600 دينار لسعة 2700 متر مربع.وأوضح أن الأسعار التشجيعية للتخزين داخل مستودعات الشركة مقاربة للتكلفة وأقل للقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من دورها كذراع تخزينية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للتخفيف من الأعباء والكلف على القطاع الخاص، وبما يضمن استقرار الأسعار بالسوق المحلية.وأكد الطراونة أن ظروف التخزين داخل مستودعات الشركة ضمن أعلى المعايير الدولية للحفاظ على المنتجات، إضافة الى توفير الحراسة المستمرة لهذه المستودعات.وتأسست الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (657) تاريخ 5/9/2000، وباشرت الشركة أعمالها الفعلية من تاريخ 1/1/2002 وبرأسمال قدره 40 مليون دينار ثم تم رفعه إلى 63 مليونا، وتمتلك الحكومة كامل رأسمالها، وقد سجلت لدى مراقب الشركات تحت الرقم (341) بتاريخ 3/1/2001.وتعنى الشركة بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء في جميع أنحاء المملكة بالتناغم مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية في استيراد مادتي القمح والشعير، وتتحمل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين مسؤوليتها، من خلال انتشار مجمعاتها في أقاليم المملكة وتنوع أنشطتها بين صوامع تخزين ومطحنة ومستودعات مبردة وجافة، إضافة إلى تفريغ بواخر الحبوب في ميناء العقبة.