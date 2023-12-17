الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية لـ"الآثار" إلى 11 مليون دينار في 2024

مليارات الدنانير - (تعبيرية)
مليارات الدنانير - (تعبيرية)
عمان- ارتفع إجمالي مخصصات دائرة الآثار العامة بنسبة 10 % ضمن مشروع قانون موازنة السنة المالية للعام المقبل مقارنة بموازنة العام الحالي، المعاد تقديرها.اضافة اعلان
وبلغ إجمالي موازنة العام المقبل (المقدرة) نحو 17.865 مليون دينار مقارنة مع 16.252 مليون خلال موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة مقدارها أكثر من 1.6 مليون دينار.
وخصصت موازنة العام المقبل المقدرة مبلغ 11 مليون دينار للنفقات الرأسمالية مقارنة مع 10.1 مليون بارتفاع نسبته 9.1 % عن موازنة العام الحالي أو ما يزيد على 925 ألف دينار.
ورصدت موازنة العام المقبل المقدرة مبلغ 6.8 مليون دينار للنفقات الجارية مقارنة بـ 6.1 مليون دينار بارتفاع نسبته عن موازنة العام الحالي المقدرة 11.2 % او ما يزيد على 688 ألف دينار.
ورصد مشروع الموازنة المقدرة للعام المقبل مبلغ 1.669 مليون دينار مقارنة بـ 1.622 في النفقات الجارية تحت بند الموظفين غير المصنفين.
وارتفعت علاوة غلاء المعيشة الشخصية الى 1.4 مليون دينار في النفقات الجارية  بنسبة 7.7 % او ما يزيد على 80 ألف دينار في مشروع الموازنة للعام المقبل مقارنة بالموازنة المقدرة في العام الحالي.
وخصص مشروع الموازنة المقدرة في العام المقبل مبلغ 890 ألف دينار من النفقات الجارية تحت بند العلاوة الإضافية مقارنة بـ 750 ألف دينار في الموازنة المعاد تقديرها خلال العام الحالي بزيادة مقدارها 140 ألف دينار أو بنسبة زيادة تصل إلى 18.6 %.
وقدر مشروع الموازنة المقبلة مبلغ 171 ألف دينار تحت بند الايجارات وفاتورة الكهرباء والماء مقارنة بـ 153 ألف دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 11.7 % أو بمقدار 18 ألف دينار.
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