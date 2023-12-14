ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 6.5 %

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ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة في الأردن في أول عشرة شهور من العام الحالي بنسبة 6.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 7.937 مليون متر مربع مقارنة مع 7.450 مليون مترا مربعا خلال فترتي المقارنة.كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20,535 رخصة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 21,473 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 4.4 %.وعلى صعيد اغراض الترخيص فقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2023 نحو 6.6 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 6.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 6.5 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.34مليون متر مربع، مقارنة مع نحو28 .1 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 4.7 %.وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 65.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 0.3 % خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8 %، بزيادة نسبتها 3.6 % على نفس الفترة من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 %، بانخفاض نسبته 7.5 % عن نفس الفترة من العام 2022.أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.8 %، وبمساحة مقدارها 0.946 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 %، وبمساحة مقدارها 0.263 متر مربع لكل فرد.في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.9 % وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.2 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 9.4 %.أما على مستوى شهر تشرين الاول (أكتوبر) أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغت 2,307 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 880 ألف متر مربع مقارنة مع نحو 912 الف متر مربع خلال الشهر نفسه من عام 2022، بانخفاض نسبته 3.5 %.وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.ومؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.