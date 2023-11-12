ارتفاع معدل التضخم 2.21 % خلال 10 أشهر

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، بنسبة 2.21 بالمائة، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 للفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر العشرة من العام الحالي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 7.85 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 6.24 بالمائة، والثقافة والترفيه بنسبة 5.51 بالمائة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 4.95 بالمائة، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.58 بالمائة.ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، من العام الحالي، بنسبة 1.36 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.78 مقابل 108.31، للشهر نفسه من العام الماضي.وبين التقرير، أن ما ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 7.71 بالمائة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.17 بالمائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 3.87 بالمائة، والإيجارات بنسبة 3.25 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.93 بالمائة، في حين ساهم في الانخفاض مجموعة الملابس بنسبة 3.12 بالمائة، والوقود والإنارة بنسبة 1.77 بالمائة، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.38 بالمائة، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.61 بالمائة.وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 0.08 بالمائة، ليصل إلى ما مقداره 109.78 مقابل 109.70 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول(أكتوبر) من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 3.13 بالمائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 2.72 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.43 بالمائة، والنقل بنسبة 0.42 بالمائة، والوقود والإنارة بنسبة 0.33 بالمائة. -(بترا)