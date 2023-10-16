ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 14.5 مليار دينار

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أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 5.2 بالمائة.وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية في تصريح صحفي أمس الاثنين، إن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي محفظة السندات والتي شكلت ما نسبته 57.6 بالمائة من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 16.1 بالمائة، محفظة أدوات السوق النقدي 13.1 بالمائة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7 بالمائة، محفظة القروض 3.8 بالمائة، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2 بالمائة.وبين كناكرية أن تحسن الأداء الكلي للمحافظ الاستثمارية انعكس على صافي الدخل الذي ارتفع بنسبة 21 بالمائة ليصل إلى حوالي 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وعزا هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 355.2 مليون دينار، 143.5 مليون دينار من محفظة الأسهم، 88.1 مليون دينار من محفظة أدوات السوق النقدي، بالإضافة الى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.وأشار رئيس الصندوق إلى أن تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أداء المحفظة السياحية، انعكس على نتائج أداء فنادق الضمان الاجتماعي التي حققت أرباحا تشغيلية بلغت حوالي 9.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام.وجاءت هذه النتائج بشكل رئيس لارتفاع الإيرادات التشغيلية للفنادق وارتفاع نسب الأشغال وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للسياح.وبهدف تعزيز تنافسية المحفظة السياحية واستكمال تزويد فنادق الضمان الاجتماعي بالكهرباء من الطاقة الشمسية، يقوم الصندوق حاليا بإعداد دراسات وتصاميم محطة الطاقة الشمسية الرابعة والتي سيتم إقامتها في منطقة الشوبك.وعن المشاريع السياحية الجديدة، بين رئيس الصندوق انه قد تم أخيرا توقيع عقد إيجار استراحة الكرك مع مستثمر أردني لتشغيلها والتي تقع على مدخل قلعة الكرك الأثرية وتتضمن غرفا فندقية ومطعم.وسيتم افتتاح الاستراحة مطلع العام المقبل بعد انتهاء المستثمر من القيام بأعمال الصيانة.كما تمت إحالة أعمال صيانة وإعادة تأهيل" استراحة زي" على مقاول محلي. ومن المتوقع انتهاء هذه الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتم بعد ذلك طرح عطاء تأجير الاستراحة كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.وعلى صعيد آخر، بين كناكرية أن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق وصلت إلى 500 مليون دينار منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي.ووفرت المصانع العاملة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد الإنشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات، والتي وفرت 630 فرصة عمل خلال فترة التصميم والإنشاء.وأضاف أن شركة تطوير المفرق تقوم حاليا بإعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا الى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) الى مطار تجاري داخل حدود المنطقة التنموية.وعن الخطط المستقبلية للصندوق، قال كناكرية، إنه يتم حاليا استكمال إعداد تصاميم إنشاء فندق 4 نجوم على أرض الشاطئ المحاذي لفندق انتركونتننتال العقبة، واستكمال إجراءات تصاميم مشروع سياحي جديد على أرض المثلثية في مدينة العقبة.وختم كناكرية أنه بفضل الجهد المخلص للعاملين في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، استمر الصندوق في تحقيق نتائج إيجابية وتحسين كفاءة أنشطته المختلفة، مؤكدا الالتزام الراسخ للصندوق في تعزيز دوره في الاقتصاد الأردني، واستمرار قيامه بدور "الشريك المُفضَّل" للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وعقد شراكات مجدية بهدف تحقيق عوائد طويلة الأجل للصندوق، والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.