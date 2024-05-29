استئناف استيراد النفط العراقي بداية حزيران

رهام زيدان

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عمان- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنه سيتم استئناف تصدير النفط العراقي إلى الأردن بداية الشهر المقبل بعد انقطاع دام لمدة شهر كامل.وبينت الوزارة في ردها على سؤال لـ"الغد" أن هذا الموعد تم اعتماده بناء على مخاطبة الجانب العراقي أخيرا للأردن.وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية استلمت الأسبوع الماضي الموافقة من العراق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن ولمدة 3 أشهر "بنفس الشروط التعاقدية وبنفس السعر" بعد أن انتهى العمل بالمذكرة السابقة بداية الشهر الحالي وأدى إلى انقطاع التصدير.وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن "الأردن اتخذ جميع الإجراءات المطلوبة، ويتم التنسيق حالياً مع الجانب العراقي لاستكمال إجراءات بدء عملية تحميل النفط الخام من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، إذ تبلغ كميات النفط العراقي غير الموردة للأردن للفترة السابقة تبلغ نحو 330.6 ألف برميل".ويشتري الأردن النفط العراقي بأسعار تفضيلية عن السعر العالمي (أقل 16 دولارا للبرميل عن السعر المتاح عالميا)، فيما يتم توريد الكميات حاليا بمعدل 15 ألف برميل يوميا من مصفاة كركوك الحديثة بواسطة 70 إلى 80 صهريجا تعبر الأردن بشكل يومي، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية، ليصل مجموع الكميات الشهرية التي يتم نقلها إلى ما يقارب 450 ألف برميل ليتم تفريغ الكميات في منشآت شركة مصفاة البترول الأردنية.وبحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصفاة البترول، ارتفع إجمالي كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق بنسبة 51 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 1.361 مليون برميل مقارنة مع 900 ألف، وفقا لما أظهرته أيضا أرقام وزارة النفط العراقية.وتعود الزيادة في الكميات بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات التعاقدية، إذ ارتفع معدل توريد النفط العراقي إلى المملكة منذ آب (أغسطس) الماضي من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل تشكل قرابة 15 %، من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام.