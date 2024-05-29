 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استئناف استيراد النفط العراقي بداية حزيران

1716998120621321700
موظفون يعملون في منشأة نفط عراقية - (أرشيفية)
عمان- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنه سيتم استئناف تصدير النفط العراقي إلى الأردن بداية الشهر المقبل بعد انقطاع دام لمدة شهر كامل.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال لـ"الغد" أن هذا الموعد تم اعتماده بناء على مخاطبة الجانب العراقي أخيرا للأردن. اضافة اعلان
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية استلمت الأسبوع الماضي الموافقة من العراق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن ولمدة 3 أشهر "بنفس الشروط التعاقدية وبنفس السعر" بعد أن انتهى العمل بالمذكرة السابقة بداية الشهر الحالي وأدى إلى انقطاع التصدير.
وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن "الأردن اتخذ جميع الإجراءات المطلوبة، ويتم التنسيق حالياً مع الجانب العراقي لاستكمال إجراءات بدء عملية تحميل النفط الخام من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، إذ تبلغ كميات النفط العراقي غير الموردة للأردن للفترة السابقة تبلغ نحو 330.6 ألف برميل".
ويشتري الأردن النفط العراقي بأسعار تفضيلية عن السعر العالمي (أقل 16 دولارا للبرميل عن السعر المتاح عالميا)، فيما يتم  توريد الكميات حاليا بمعدل 15 ألف برميل يوميا من مصفاة كركوك الحديثة بواسطة 70 إلى 80 صهريجا تعبر الأردن بشكل يومي، مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقية، ليصل مجموع الكميات الشهرية التي يتم نقلها إلى ما يقارب 450 ألف برميل ليتم تفريغ الكميات في منشآت شركة مصفاة البترول الأردنية.
وبحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن مصفاة البترول، ارتفع إجمالي كميات النفط التي استوردها الأردن من العراق بنسبة 51 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 1.361 مليون برميل مقارنة مع 900 ألف، وفقا لما أظهرته أيضا أرقام وزارة النفط العراقية.
وتعود الزيادة في الكميات بشكل رئيسي إلى زيادة الكميات التعاقدية، إذ ارتفع معدل توريد النفط العراقي إلى المملكة منذ آب (أغسطس) الماضي من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل تشكل قرابة 15 %، من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز يتحدث خلال حفل إطلاق الاستراتيجية أمس - (الغد)

"العقبة الاقتصادية" تطلق إستراتيجيتها الجديدة لجعل المدينة مقصدا عالميا

منذ1 ساعة
رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز

الفايز: أهداف سلطة العقبة تنسجم مع إستراتيجيتها

منذ1 ساعة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - (أرشيفية)

الحاج حسن: الحوافز وطنت الاستثمارات بالعقبة

منذ1 ساعة
مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية - (أرشيفية)

"البنك الأوروبي" يطلق برنامجا لتعزيز المهارات في قطاع الطاقة

منذ1 ساعة
مشروع "تميم وريم"

منصة موجهة لذوي الإعاقة السمعية بمحتوى كرتوني تعليمي

منذ1 ساعة
شعار غرفة تجارة الأردن

تعاون بين غرفتي "تجارة الأردن" و"الإسلامية للتنمية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ2 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ2 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ2 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 