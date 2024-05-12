الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استثمار أموال الضمان وسلطة البترا يبحثان فرص التعاون المشترك

1715523790879703600
كناكرية والبريزات خلال بحث آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي-(من المصدر)
عمان - الغد - بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية مع رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي.اضافة اعلان
وخلال اللقاء الذي حضره مفوض البنية التحتية والاستثمار الدكتور حمزة علياني ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية  الدكتور مؤيد السمان وعضو هيئة مديري الشركة المهندس اسامة المغايضة وعدد من مديري الصندوق والشركة والسلطة، اطلع البريزات على واقع استثمارات الضمان الاجتماعي في فندق بيت الضيافة الذي يقع على مدخل المدينة الأثرية ويدار من مجموعة انتركونتيننتال العالمية (IHG)، وكذلك سير العمل في مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا والذي تجاوزت نسبة انجازه 90 %.
وخلال جولة ميدانية للمشروع، قال كناكرية ان الفندق سيتم اعادة  افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ان يوفر  200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى.
وشملت الجولة المرافق الجديدة التي تم استحداثها في الفندق ومنها انشاء اول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وإعادة تحديث الغرف الفندقية والشاليهات والمرافق العامة لزيادة القدرة الاستيعابية للفندق وتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة المميزة للزوار، بالإضافة الى جعل مدينة البترا وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في منطقة المثلث الذهبي.
وبين كناكرية ان المشروع تضمن ايضا تنفيذ العديد من الاعمال الهندسية والانشائية التزاما بالمعايير البيئية العالمية، ومعايير حماية منظمة اليونسكو للموقع كون الفندق يقع ضمن مواقع المحمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للأمم المتحدة. 
وتابع كناكرية والوفد المرافق الجولة بحضور افتتاح فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وذلك بعد توقيع عقد ايجار مع مستثمرين أردنيين للادارة والتشغيل لمدة عشر سنوات،  تحت الاسم التجاري "فندق ومطعم القلعة" والذي يقع على مدخل قلعة الكرك الاثرية، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعم.
وخلال حفل الافتتاح الذي اقيم تحت رعاية وزير الداخلية، أكد رئيس الصندوق ان الحرص على إعادة تشغيل الاستراحات التي تتوزع في أبرز الوجهات السياحية في المملكة، يعكس الاهتمام الكبير للصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق عائد مجدٍ للمحفظة الاستثمارية للصندوق، بالإضافة الى الدور المهم لهذه المشاريع في دعم تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية، مشيرا الى ان الاستراحة  وفرت 100 فرصة عمل.
وأضاف كناكرية ان جميع هذه الجهود تهدف الى تحسين اداء وتعزيز تنافسية المحفظة السياحية للصندوق، مبينا ان الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت أرباحا تشغيلية غير مسبوقة  نهاية العام 2023 بلغت حوالي 12 مليون دينار وهو أعلى أداء تاريخي لهذه الفنادق، غير ان استمرار العدوان على قطاع غزة ألقى بظلاله على القطاع السياحي. واضاف ان  هذه الفنادق توفر  1300 فرصة عمل دائمة للأردنيين والأردنيات.
وختم أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعمل بكل جد على استدامة العوائد المالية والمجتمعية من استثماراته المختلفة، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات مثال ناجح للشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية ابرزها القطاع السياحي، لتحقيق الهدف المشترك باستثمار الموارد الوطنية وإدارتها بكفاءة تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بورصة عمان

البورصة ترتفع 0.21 %

منذ 11 دقيقة
أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة - (أرشيفية)

ضعف التمويل يقلص برامج مفوضية اللاجئين في المملكة

منذ 13 دقيقة
1715528508429973700

تسارع بتحول المنشآت الصناعية للغاز الطبيعي.. باب لخفض كلف الإنتاج

منذ 16 دقيقة
1715527144609904500

شراكة بين صندوق الأمان لمستقبل الأيتام و"المال للتمويل"

منذ 17 دقيقة
1715527260159912200

"العربي الإسلامي" يعلن استمرار حملة الاسترداد النقدي على التمويلات

منذ 19 دقيقة
العلم الأردني

"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 