استثمار أموال الضمان وسلطة البترا يبحثان فرص التعاون المشترك

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عمان - الغد - بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية مع رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات آليات التعاون المشترك في القطاع السياحي.وخلال اللقاء الذي حضره مفوض البنية التحتية والاستثمار الدكتور حمزة علياني ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية الدكتور مؤيد السمان وعضو هيئة مديري الشركة المهندس اسامة المغايضة وعدد من مديري الصندوق والشركة والسلطة، اطلع البريزات على واقع استثمارات الضمان الاجتماعي في فندق بيت الضيافة الذي يقع على مدخل المدينة الأثرية ويدار من مجموعة انتركونتيننتال العالمية (IHG)، وكذلك سير العمل في مشروع توسعة واعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا والذي تجاوزت نسبة انجازه 90 %.وخلال جولة ميدانية للمشروع، قال كناكرية ان الفندق سيتم اعادة افتتاحه قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع ان يوفر 200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة الى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى.وشملت الجولة المرافق الجديدة التي تم استحداثها في الفندق ومنها انشاء اول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وإعادة تحديث الغرف الفندقية والشاليهات والمرافق العامة لزيادة القدرة الاستيعابية للفندق وتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمة المميزة للزوار، بالإضافة الى جعل مدينة البترا وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في منطقة المثلث الذهبي.وبين كناكرية ان المشروع تضمن ايضا تنفيذ العديد من الاعمال الهندسية والانشائية التزاما بالمعايير البيئية العالمية، ومعايير حماية منظمة اليونسكو للموقع كون الفندق يقع ضمن مواقع المحمية وفقا لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للأمم المتحدة.وتابع كناكرية والوفد المرافق الجولة بحضور افتتاح فندق واستراحة الكرك السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي، وذلك بعد توقيع عقد ايجار مع مستثمرين أردنيين للادارة والتشغيل لمدة عشر سنوات، تحت الاسم التجاري "فندق ومطعم القلعة" والذي يقع على مدخل قلعة الكرك الاثرية، ويتكون من 17 غرفة فندقية ومطعم.وخلال حفل الافتتاح الذي اقيم تحت رعاية وزير الداخلية، أكد رئيس الصندوق ان الحرص على إعادة تشغيل الاستراحات التي تتوزع في أبرز الوجهات السياحية في المملكة، يعكس الاهتمام الكبير للصندوق في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق عائد مجدٍ للمحفظة الاستثمارية للصندوق، بالإضافة الى الدور المهم لهذه المشاريع في دعم تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية، مشيرا الى ان الاستراحة وفرت 100 فرصة عمل.وأضاف كناكرية ان جميع هذه الجهود تهدف الى تحسين اداء وتعزيز تنافسية المحفظة السياحية للصندوق، مبينا ان الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت أرباحا تشغيلية غير مسبوقة نهاية العام 2023 بلغت حوالي 12 مليون دينار وهو أعلى أداء تاريخي لهذه الفنادق، غير ان استمرار العدوان على قطاع غزة ألقى بظلاله على القطاع السياحي. واضاف ان هذه الفنادق توفر 1300 فرصة عمل دائمة للأردنيين والأردنيات.وختم أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعمل بكل جد على استدامة العوائد المالية والمجتمعية من استثماراته المختلفة، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات مثال ناجح للشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية ابرزها القطاع السياحي، لتحقيق الهدف المشترك باستثمار الموارد الوطنية وإدارتها بكفاءة تحقيقا للرؤى الملكية السامية بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات المحلية.