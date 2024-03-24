الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"استثمار الضمان": ملتزمون بسياسات الأمن السيبراني

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جانب من جلسة الامن السيبراني -(من المصدر)
عمان - الغد - استضاف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، في جلسة توعوية عن دور الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والاستثمار.اضافة اعلان
وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكرية ومديرو وموظفو الصندوق، قال المهندس المحارمة: "إن للأمن السيبراني دور مهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، وتحقيق الاستقرار المالي".
وبين المحارمة أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والممارسات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية المعلومات في المؤسسات، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة تداعيات التهديدات والحوادث السيبرانية؛ لضمان استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
من جهته، أشاد كناكرية بالجهود التي يقوم بها المركز الوطني للأمن السيبراني في التعاون المستمر مع الصندوق في عقد الجلسات وإجراء اختبارات لمنعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الصندوق. وأكد التزام الصندوق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني، إضافة إلى منهجيات العمل التي يتبعها الصندوق لإدارة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية، وتطبيق ضوابط أمن وحماية المعلومات والشبكات.
هذا ويأتي عقد هذه الجلسة التي ينظمها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، استمرارا لجهود الصندوق في تعريف موظفيه بمخاطر الأمن السيبراني، ودعم استمرار تطبيق منهجيات العمل التي تحمي قاعدة بيانات الصندوق وأنظمته الإلكترونية.
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