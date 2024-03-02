السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استثمار بمليوني دينار في "مادبا الصناعية"

شركة المدن الصناعية الأردنية
شركة المدن الصناعية الأردنية
عمان - أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الأدوية بكلفة 2 مليون دينار أردني سيوفر نحو 70 فرصة عمل.اضافة اعلان
وقالت الشركة في بيان، أمس السبت، إن الاستثمار الذي وقع اتفاقيته مديرها العام عمر جويعد وعن شركة مادبا للصناعات الدوائية رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامر النجار، يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية.
وقال جويعد إن عدد الاستثمارات في المدينة وصل إلى 34 شركة صناعية بحجم استثمار نحو 22 مليون دينار ستوفر نحو 1400 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى . وبين أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة اذ تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية أضافه الى حزمه من الإعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.-(بترا)
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