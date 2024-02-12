الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استثمار 5 ملايين دولار بصندوق " ام اس ايه نوفو"

الصندوق الأردني للريادة ISSF
الصندوق الأردني للريادة ISSF
عمان - أعلن الصندوق الأردني للريادة عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أميركي في صندوق "ام اس ايه نوفو " وهو صندوق استثماري يركز على الأسواق الناشئة تحت إدارة "ام اس ايه كابيتال" وهي شركة استثمار عالمية متعددة المراحل.اضافة اعلان
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس محمد المحتسب، أن هذه الشراكة مع صندوق "ام اس ايه نوفو "وهو صندوق استثماري راسخ يتمتع بسجل حافل في دعم وتوسيع نطاق الشركات الناشئة، وقد أظهر إيماناً عميقاً بالبيئة الريادية في الأردن من خلال تخصيصهم مبالغ للاستثمار في الأردن، ستعزز رأس المال الإضافي للشركات الأردنية الناشئة.
من جانبه، بين الشريك المدير لصندوق "ام اس ايه نوفو " بن هاربورج، أن الصندوق الأردني للريادة من أول المستثمرين الذين دعموا رؤية MSA لجلب الاستثمارات العالمية إلى مجال ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، وفي هذه العملية، قامت MSA بإيجاد فرص عمل عديدة في الأردن، مؤكدا أن الصندوق الأردني للريادة، صندوق حيوي وفاعل في تطوير وتمكين البيئة الريادية في الأردن ونتطلع إلى المشاركة الفاعلة لتحقيق هذا الهدف في الأردن.
ويقدم هذا الاستثمار فرصاً جديدة للشركات الناشئة الأردنية ويزودها بالتمويل اللازم للتوسع والازدهار في الأسواق المحلية والعالمية التنافسية.
والصندوق الأردني للريادة ملتزم بدعم الابتكار وإيجاد فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في الأردن.
وتأسس الصندوق الذي قيمته 98 مليون دولار عام 2017 ومسجل في الأردن كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية، حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار.-(بترا)
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