استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يوفر77 % من كلفته

رهام زيدان

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عمان- قدرت شركة فجر الأردنية المصرية نسبة الوفر من استخدام الغاز الطبيعي مقابل أسعار الوقود التقليدي محليا للشهر الحالي، تتراوح ما بين 56 % و 77 %، وفقا لنوع الوقود المستخدم.ووفقا لبينات الشركة، بلعت نسبة الوفر المباشر لاستخدام الغاز الطبيعي مقابل زيت الوقود56 % وبلغت نسبة الوفر من استخدام الغاز الطبيعي مقابل استخدام الغاز البترولي المسال 67 %.أما أعلى نسبة وفر كانت في استخدام الغاز الطبيعي مقابل استخدام الديزل، إذ وصلت بأسعار الشهر الحالي بحسب تقديرات الشركة إلى 77 %.يأتي هذا في وقت حددت فيه الحكومة للشهر الحالي، سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعة بمبلغ 5.140 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فيما حددت سعر السولار عند 825 فلسا للتر، وزيت الوقود 3.5 %، والكبريت عند 465.35 دينار للطن، وزيت الوقود 1 % كبرين عند 500.46 دينار للطن، والغاز البترولي المسال بالجملة عند 675.75 دينار للطن، علما بأن كل مليون وحدة حرارية بريطانية تعادل0.0252 طنا، و28.26 متر مكعب من الغاز.ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي، نحو 300 مليون قدم مكعبة.ووقع الأردن ومصر في وقت سابق من العام الحالي، اتفاقية تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.واشتمل الاتفاق وفقا لشركة الكهرباء الوطنية في ذلك الوقت على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة كما يتيح الاتفاق للجانب المصري، استخدام وحدة التخزين والتغييز العائمة الراسية في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة، خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة والذي ينتهي في منتصف العام 2025.وبموجب الاتفاق أيضا، يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من مصر، وإعادة ضخ جزء من كميات الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى جمهورية مصر العربية، من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.محليا، وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية نحو 23.9 مليار قدم مكعبة، إذ كان حجم هذا الإنتاج بلغ العام الماضي 5.38 مليار قدم مكعبة، من 6.51 مليار قدم مكعبة في العام 2021.وبلغ حجم الإنتاج في الفترة 2018 إلى 2020، ما مجموعه 3.3 مليار قدم مكعبة و3.5 مليار قدم مكعبة و5.3 مليار قدم مكعبة على التوالي.ووفقا لهذه الأرقام أيضا، بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو ) 5382 ( مليون قدم مكعبة، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعبة، والتي ساهمت بنسبة 1.8 % من توليد الطاقة الكهربائية للعام 2022.وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.