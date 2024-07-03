 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استقرار أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثًا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2329.66 دولار للأوقية، فيما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة، مسجلة 2338.70 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.34 دولار للأوقية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اسعار الذهب

الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث

28 حزيران 2024
النفط

أسعار النفط تتراجع وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

21 حزيران 2024
اسعار الذهب

أسعار الذهب ترتفع

21 حزيران 2024
الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

14 حزيران 2024
اقرأ أيضا
جانب من الندوة -(من المصدر)

دراسة توصي بجذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص لتمويل الطاقة المتجددة

منذ16 ساعة
ما هو "الديب فيك" وكيف نتعامل مع محتواه المزيف؟

ما هو "الديب فيك".. وكيف نتعامل مع محتواه؟

منذ16 ساعة
الأردن والعراق

صادرات الأردن للعراق تقفز %58

منذ16 ساعة
Untitled

منحتان أوروبيتان بقيمة 25 مليون يورو للأردن

منذ19 ساعة
صندوق النقد الدولي

"النقد الدولي" يقرّ المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويتيح سحب 130 مليون دولار

01 تموز 2024
مبنى دائرة مراقبة الشركات-(تصوير: امجد الطويل)

7 % ارتفاع رؤوس أموال الشركات المسجلة

01 تموز 2024
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ17 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 