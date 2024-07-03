استقرار أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثًا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2329.66 دولار للأوقية، فيما ربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة، مسجلة 2338.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 996.70 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.34 دولار للأوقية.