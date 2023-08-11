الجمعة 11 آب 2023
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استقرار الدولار وسط توقعات بوقف رفع الفائدة

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الدولار
استقر الدولار الجمعة وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا معتدلا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في تموز، فيما يحوم الين قرب عتبة رئيسة عند 145 للدولار.اضافة اعلان

وتراجع الين 0.10% إلى 144.89 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ 30 حزيران عندما اخترق مستوى 145 مقابل الدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من التدخلات من جانب السلطات اليابانية.

وتدخلت اليابان في أيلول من العام الماضي عندما ارتفع الدولار وتجاوز 145 ينا.
كما هبط الين مقابل اليورو إلى 159.135، وهو ما يقل قليلا عن ذروة 15 عاما التي لامسها الخميس عند 159.19.
وأظهرت بيانات نشرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.2% الشهر الماضي وهي النسبة نفسها المسجلة في حزيران، فيما زاد المؤشر 3.2% في تموز على أساس سنوي.
وأدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف إلى تعزيز توقعات الخبراء بأن المركزي الأميركي سيكون قادرا على إدارة "هبوط ناعم" للاقتصاد.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.078% إلى 102.54، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0988 للدولار.
وزاد الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.6534 دولارا.
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