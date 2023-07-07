الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

استقرار النفط عالميا

نفط خام
نفط خام
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الجمعة، بينما تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، إذ قوبلت المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية، الذي يمكن أن يقلص الطلب على الطاقة، بمؤشرات على انكماش المعروض بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 76.51 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 71.82 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2% للأسبوع الثاني على التوالي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الخميس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضا كبيرا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر آب/أغسطس.
ويزيد إجمالي التخفيضات الآن على خمسة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.
مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 تموز/يوليو لكبح أسعار النفط.
وأظهرت بيانات الخميس، أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في حزيران/ يونيو، مما يزيد من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة هذا الشهر.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وقالت مصادر مقربة من أوبك إن من المرجح أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.
رويترز
مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)

95 بالمئة من الشركات تزود البورصة بتقرير الاستدامة 05 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-05 at 5.21.00 PM

رجال الأعمال العرب يشارك بمؤتمر اقتصادي في لبنان 05 تموز 2023

متسوقون في جبل الحسين بعمان - (الغد)

لماذا تراجع تصنيف الأردن بمؤشر الدخل؟ 04 تموز 2023

العلم الأردني -(الغد)

30 % حصة "التجارة العربية" من الصادرات الوطنية 04 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
elbashayer-2023-05-09_440646

عالميا.. انخفاض أسعار الأغذية

منذ1 ساعة
تراجع الذهب عالميا لأدنى مستوى في 3 أشهر

الذهب يتجه لرابع خسارة أسبوعية وسط توقعات رفع الفائدة

منذ2 ساعة
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)

البورصة تنخفض %0.24

منذ14 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

كيف يمكن تعزيز النمو الاقتصادي المتحقق؟

05 تموز 2023
سياح يزورون جبل القلعة وسط عمان الأسبوع الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

معالجة التحديات لضمان استمرار النشاط السياحي

05 تموز 2023
الأردن والعراق

صادرات المملكة إلى العراق تتراجع %6

05 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 