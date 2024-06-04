استمرار العدوان الصهيوني يقلص حجوزات الرحلات السياحية

محمد أبو الغنم

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عمان- أكد أصحاب مكاتب سياحة وسفر تحسن حجوزات رحلات السفر للخارج، بعد إعلان الحكومة عطلة عيد الأضحى المبارك التي تصل مدتها إلى 9 أيام.غير أن هؤلاء أشاروا إلى أن مستوى الحجوزات ما تزال ضعيفة مقارنة مع موسم عيد الأضحى الماضي، بسبب الآثار النفسية التي خلفتها حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ 8 أشهر.وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد": "إن تركيا ومصر إضافة، إلى جورجيا هي الدول الأكثر إقبالا".وقال صاحب شركة سياحة وسفر عمر عبده: "إن الإقبال على الرحلات الخارجية خلال عطلة العيد جيد".وأضاف، "ما يشهده العالم من أزمات سياسية خاصة العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة أدى إلى تراجع مستويات الحجوزات، مقارنة بعيد الأضحى الماضي".وأشار عبده إلى أن أسعار الرحلات إلى تلك الوجهات السياحية، ارتفعت بنسبة وصلت إلى 30 % مقارنة بالفترة السابقة.وقال صاحب شركة سياحة وسفر أشرف أبو عودة: "إن الإقبال ملحوظ على حجوزات الرحلات الخارجية خلال عطلة العيد المقبلة".وأكد أبو عودة أن تركيا وجورجيا، من الوجهات السياحية المفضلة للمواطن وهي الاكثر حجوزات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.وأضاف، "قمنا بإدخال وجهة سياحية جديدة على البرامج السياحية وهي أذربيجان التي تتمتع بطابع سياحي عائلي وذات أسعار مناسبة، إضافة إلى توفر مأكولات مناسبة كونها دولة تتصف بطابعها الإسلامي وهي تشهد إقبالا ملحوظا".وحول مستويات أسعار الرحلات الخارجية، أكد أبو عودة أنها ارتفعت نظرا للموسم السياحي خلال العطلة.وقال مدير شركة سياحة وسفر محمود الخالد: "إن الإقبال بدأ ينشط على حجوزات الرحلات الخارجية".وأكد الخالد أن الوجهات السياحية الأكثر إقبالا هي تركيا ومصر، إضافة إلى جورجيا.وحذر المواطنين من التعامل مع الصفحات الوهمية والمكاتب غير المرخصة.وأضاف الخالد أن المكاتب غير المرخصة والصفحات الوهمية تهدد قطاع شركات السياحة والسفر، إضافة إلى خطورتها على المواطنين من خلال عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة.وبين الخالد أن الجمعية دائما تحذر المواطنين منذ سنوات وتنصحهم بعدم التعامل مع تلك الصفحات والمكاتب، حتى لا يقعوا ضحية لعمليات الاحتيال والنصب التي يمارسونها في الفترات الموسمية.ولفت الانتباه إلى استمرار وصول الشكاوى والملاحظات إلى الجمعية والتي تقوم بدورها وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمتابعة الشكاوى والملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل وجود لجنة مشتركة مع الوزارة لتلقي أي شكوى ومتابعتها وإجراء اللازم بحق المخالفين.ويذكر أن وزارة السياحة والآثار، تتابع الشكاوى المتعلقة بترويج الأفراد للرحلات السياحية الداخلية أو الخارجية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو المكاتب غير المرخصة، واتخاذها المقتضى القانوني بحق المخالفين حسب الأصول.كما أكدت الوزارة أن الجمعية مطلعة على كامل الإجراءات التي تتخذها الوزارة، بما يخص الشكاوى والملاحظات الواردة من الجمعية.وأشارت الوزارة إلى تنسيقها الدائم والمباشر مع جمعية وكلاء السياحة والسفر بهذا الشأن، مبينة أن للجمعية ممثلا في لجنة الشكاوى المشكلة للنظر في القرارات والتأكد من صحة الشكاوى الواردة، ومتابعة المخالفين ممن يمارسون مهنة السياحة من دون ترخيص على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه هناك لجنة للرقابة والتفتيش بالوزارة تقوم بعمل جولات ميدانية، للكشف عن المكاتب غير المرخصة بمشاركة ممثلين عن الجمعية والجهات المعنية المختصة.وبينت الوزارة أنه بناء على أحكام الماده (9) من قانون السياحة وتعديلاته رقم (20) لسنة 1988 فإنه، "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى القانون أعلاه والأنظمة الصادرة بموجبه".وبشأن الأشخاص الذين يمارسون المهنة ويقومون بالترويج لرحلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة أنه يجري التأكد منهم من خلال الهاتف أو الإيميل، وفي حال كان الشخص يروج لحسابه الشخصي تتخذ بحقه الإجراءات القانونية حسب الأصول، أما في حال كان المكتب غير مرخص، فإنه يتم إغلاقه بشكل مباشر.