استمرار تصدير الأغنام للأسواق السعودية

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تواصلت عملية تصدير الأغنام البلدية للأسواق السعودية، على الرغم من موجة الحر التي تشهدها المملكة، وفقا لمديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا.وقالت الخريشا، إن عملية التصدير للأسواق السعودية لم ولن تتأثر بموجة الحر الحالية وهي تسير بشكل طبيعي من خلال إجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة لعملية التصدير، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأغنام المصدرة للأسواق السعودية منذ رفع الحظر السعودي المؤقت على صادرات الأغنام البلدية من الأردن في 15 حزيران الماضي، بلغ 270 ألف رأس، وأن العدد الإجمالي منذ بداية العام الحالي بلغ 275 ألف رأس .وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، أن الكوادر القائمة على عملية تصدير الأغنام البلدية للأسواق السعودية، تعمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التصدير بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن استئناف تصدير الأغنام للأسواق السعودية ساهم بشكل ملحوظ بتحسن واقع مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.--(بترا)