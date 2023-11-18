استمرار توقف توريد النفط العراقي إلى المملكة

رهام زيدان

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ما يزال توريد النفط العراقي إلى المملكة متوقفا منذ أواخر الشهر الماضي، وفقا لمدير عام الشركة الناقلة نائل ذيابات.وقال الذيابات، في رده على سؤال لـ"الغد" أمس إنه ولغاية الآن لم يتم نقل أي كمية من حصة المملكة من النفط للشهر الحالي، وذلك بسبب استمرار احتجاجات بعض الفصائل على الحدود الأردنية العراقية نتيجة للحرب على غزة.وبين ذيابات أن الجهات المختصة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية على تواصل مع نظيرتها العراقية للوصول إلى حل لهذه القضية، مشيرا إلى ان مخصصات الشهر الماضي نقلت بالكامل إلى الأردن.ووفقا لبيانات شركة سومو النفطية العراقية، بلغ اجمالي الكميات المصدرة إلى الأردن الشهر الماضي ما يقارب 465 ألف برميل، بقيمة بلغت نحو 36 مليون دولار.ووصل معدل تصدير النفط في ذلك الشهر إلى 15 ألف برميل يوميا، فيما كان معدل سعر البيع 75 دولارا تقريبا بحسب نفس البيانات.وكان حجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 342.8 ألف برميل مقابل نحو 26.5 مليون دولار وبمعدل توريد 10 آلاف برميل يوميا.وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 % إلى 10 % فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية.ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وان مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين، إذ ترتبط المملكة فيما يتعلق بالنفط الخام، إلى جانب النفط العراقي، بتعاقدات رئيسية من خلال مصفاة البترول الأردنية مع شركة ارامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وان هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.