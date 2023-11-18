السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استمرار توقف توريد النفط العراقي إلى المملكة

1700312977162110000
موظفون يعملون في منشأة نفط عراقية - (أرشيفية)
عمان- ما يزال توريد النفط العراقي إلى المملكة متوقفا منذ أواخر الشهر الماضي، وفقا لمدير عام الشركة الناقلة نائل ذيابات.
وقال الذيابات، في رده على سؤال لـ"الغد" أمس إنه ولغاية الآن لم يتم نقل أي كمية من حصة المملكة من النفط للشهر الحالي، وذلك بسبب استمرار احتجاجات بعض الفصائل على الحدود الأردنية العراقية نتيجة للحرب على غزة.اضافة اعلان
وبين ذيابات أن الجهات المختصة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية على تواصل مع نظيرتها العراقية للوصول إلى حل لهذه القضية، مشيرا إلى ان مخصصات الشهر الماضي نقلت بالكامل إلى الأردن.
ووفقا لبيانات شركة سومو النفطية العراقية، بلغ اجمالي الكميات المصدرة إلى الأردن الشهر الماضي ما يقارب 465 ألف برميل، بقيمة بلغت نحو 36 مليون دولار.
ووصل معدل تصدير النفط في ذلك الشهر إلى 15 ألف برميل يوميا، فيما كان معدل سعر البيع 75 دولارا تقريبا بحسب نفس البيانات.
وكان حجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 342.8 ألف برميل مقابل نحو 26.5 مليون دولار وبمعدل توريد 10 آلاف برميل يوميا.
وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 % إلى 10 % فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية.
ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وان مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين، إذ ترتبط المملكة فيما يتعلق بالنفط الخام، إلى جانب النفط العراقي، بتعاقدات رئيسية من خلال مصفاة البترول الأردنية مع شركة ارامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وان هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

رصد مليون محتوى تحريضي ضد الفلسطينيين في 40 يوما

منذ 36 دقيقة
الطاقة المتجددة

الطاقة.. حرب الإبادة في غزة تنفر الاستثمار في المنطقة

منذ 37 دقيقة
Untitled-1

صناعيون يؤكدون ضرورة تعزيز المنتج الوطني

منذ 39 دقيقة
مبنى صندوق النقد الدولي في واشنطن - (أرشيفية)

اقتصاديون: برنامج الإصلاح الجديد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

منذ 41 دقيقة
البحر الميت ساياحة علاجي 2

نصف سياح المملكة يقصدون الاستجمام

منذ 41 دقيقة
غزيون في أحد الأحياء التي دمرها طيران الاحتلال. -(وكالات)

5 آثار كارثية لاستمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ2 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 