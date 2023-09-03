استمرار فعاليات مسابقة ARMYTHON 2023 لليوم الثاني

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تستمر الفرق المشاركة بمسابقة "ARMYTHON 2023" والتي أطلقها المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" تنافساتها لليوم الثاني على التوالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في مسابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصصة بمجالات الأمن السيبراني والتشفير.وبين رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في "جودبي" المهندس راتب ابو الراغب "أن تحديات اليوم بنيت على فرضيات اختراق أنظمة الويب، اختراق أجهزة الكمبيوتر، التحقيقات الجنائية المتقدمة، اختراق أنظمة التشفير المتقدمة واختراق أنظمة الباسورد والتي تم تصميمها للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية في مجال الأمن السيبراني، مضيفاً أن المسابقة جاءت بهدف تعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة، لتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية التي أصبحت تشكل تحدياً أمنياً يؤرق معظم الدول، علاوة على الكلف المادية التي تنتج عنها وتؤثر بشكل مباشر على أمن الأفراد والمؤسسات .من جهته قال المقدم ايمانول باسي من القوات المسلحة النيجيرية أحد المشاركين في المسابقة إن مستوى التحديات التي تفرض بشكل يومي عكست مدى اهتمام القائمين بالمسابقة ومستوى التنظيم والإعداد، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بمسابقة من هذا النوع والتي ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى فريقه مستقبلاً.يشار إلى أن لجنة التحكيم تشكلت من مختصين بمجالات المسابقة وحقولها المختلفة من بريطانيا والنمسا والأردن، علاوة على حصول الحكام على جوائز عالمية في هذا النوع من المسابقات لينعكس ذلك على جدية التحكيم ونزاهته.وتأتي المسابقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023 الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).