الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح برنامج "كوني على المجلس" بنسخته الرابعة في جمعية البنوك

افتتاح برنامج "كوني على المجلس" بنسخته الرابعة في جمعية البنوك
افتتاح برنامج "كوني على المجلس" بنسخته الرابعة في جمعية البنوك
 أعلنت جمعية البنوك في الأردن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة  عن افتتاح برنامج كوني على المجلس Get on Board بنسخته الرابعة في جمعية البنوك في الأردن والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع أمام فنتشرز Amam Ventures. اضافة اعلان
ويأتي هذا البرنامج الذي تم تصميمه خصيصاً للقطاع المصرفي الأردني ليستهدف النساء اللواتي يمتلكن الخبرة الكافية ويشغلن وظائف إدارية متقدمة في البنوك، وذلك لتعزيز قدراتهن ومعرفتهن بمختلف مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات، وبالشكل الذي يؤهلهن ليصبحن أعضاء في مجالس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك خلال افتتاحه لفعاليات اليوم الأول من البرنامج: أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية لزيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك، خصوصاً في ظل التوجيه الذي أصدره البنك المركزي الأردني بزيادة نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك إلى 20 % بحلول عام 2024.  
وأشار المحروق أنه تم الإعلان رسمياً عن إطلاق هذا البرنامج وفتح باب التسجيل أمام النساء في القطاع المصرفي الأردني خلال الفترة من 10 إلى 18 كانون الأول 2023، مبيناً أنه تم الحصول على طلبات انضمام من حوالي 26 سيدة في القطاع المصرفي، وبعد دراسة ومراجعة الطلبات من قبل اللجنة المختصة بذلك في أمام فنتشرز تم قبول واختيار 16 سيدة من 8 بنوك للانضمام إلى البرنامج.
وأوضح المحروق أن البرنامج يتضمن  (26) ساعة تدريبية فنية موزعة على ستة أيام خلال الفترة 2024-2/5-1/17، وبحيث يغطي أنواعا مختلفة من الحوكمة تشمل: حوكمة الشركات، ومجالس إدارة الشركات العائلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجالس إدارات الشركات الناشئة، ومجالس إدارات المنظمات غير الحكومية.
وأكد المحروق أن المشاركات سيمنحن شهادات مشاركة في نهاية البرنامج، كما سيتم إتاحة الفرصة لهن للتسجيل والقبول المباشر على منصة كلنا في المجلس "AllonBoard.jo"، والتي أطلقتها جمعية البنوك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في شهر تشرين الأول 2022 تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وهي منصة الكترونية تهدف إلى زيادة التنوع والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات الأردنية، من خلال ربط النساء المؤهلات وذوات الخبرة مع الفرص المتاحة في مجالس الإدارة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تغيير آلية التعامل مع المستثمر لتحقيق نتائج أفضل

تغيير آلية التعامل مع المستثمر لتحقيق نتائج أفضل

منذ 51 دقيقة
منتدى الاستراتيجيات الأردني

"الإستراتيجيات":مضاعفة الجهود لاتخاذ تدابير احترازية بمواجهة المخاطر

منذ 59 دقيقة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

إجراءات حكومية لتعزيز المخزون الغذائي وضبط الأسعار

منذ 60 دقيقة
جانب من الاجتماع الأول لمجلس القطاع السياحي -(من المصدر)

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تناقش تحديات القطاع السياحي

منذ1 ساعة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

“الضريبة” تدعو المكلفين لتقديم إقرارات الدخل ودفع المبالغ ‏إلكترونيا

منذ3 ساعة
عداد كهرباء

3770 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

تهجير أهل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

فلسطين الحرة: القوة العظمى للتغير..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

جروح تستصرخ الضمائر

محمود الخطاطبة |اليوم

أزمة البحر الأحمر

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

تجارب إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم

إسلاميون وأميركا!

سميح المعايطة |اليوم

أقولها بكل وضوح

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |منذ 18 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |منذ 19 دقيقة
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات |23 كانون الثاني 2024
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
 