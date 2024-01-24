افتتاح برنامج "كوني على المجلس" بنسخته الرابعة في جمعية البنوك

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أعلنت جمعية البنوك في الأردن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن افتتاح برنامج كوني على المجلس Get on Board بنسخته الرابعة في جمعية البنوك في الأردن والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع أمام فنتشرز Amam Ventures.ويأتي هذا البرنامج الذي تم تصميمه خصيصاً للقطاع المصرفي الأردني ليستهدف النساء اللواتي يمتلكن الخبرة الكافية ويشغلن وظائف إدارية متقدمة في البنوك، وذلك لتعزيز قدراتهن ومعرفتهن بمختلف مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات، وبالشكل الذي يؤهلهن ليصبحن أعضاء في مجالس الإدارة.من جانبه قال الدكتور ماهر المحروق مدير عام جمعية البنوك خلال افتتاحه لفعاليات اليوم الأول من البرنامج: أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية لزيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارات البنوك، خصوصاً في ظل التوجيه الذي أصدره البنك المركزي الأردني بزيادة نسبة النساء في مجالس إدارات البنوك إلى 20 % بحلول عام 2024.وأشار المحروق أنه تم الإعلان رسمياً عن إطلاق هذا البرنامج وفتح باب التسجيل أمام النساء في القطاع المصرفي الأردني خلال الفترة من 10 إلى 18 كانون الأول 2023، مبيناً أنه تم الحصول على طلبات انضمام من حوالي 26 سيدة في القطاع المصرفي، وبعد دراسة ومراجعة الطلبات من قبل اللجنة المختصة بذلك في أمام فنتشرز تم قبول واختيار 16 سيدة من 8 بنوك للانضمام إلى البرنامج.وأوضح المحروق أن البرنامج يتضمن (26) ساعة تدريبية فنية موزعة على ستة أيام خلال الفترة 2024-2/5-1/17، وبحيث يغطي أنواعا مختلفة من الحوكمة تشمل: حوكمة الشركات، ومجالس إدارة الشركات العائلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومجالس إدارات الشركات الناشئة، ومجالس إدارات المنظمات غير الحكومية.وأكد المحروق أن المشاركات سيمنحن شهادات مشاركة في نهاية البرنامج، كما سيتم إتاحة الفرصة لهن للتسجيل والقبول المباشر على منصة كلنا في المجلس "AllonBoard.jo"، والتي أطلقتها جمعية البنوك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في شهر تشرين الأول 2022 تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، وهي منصة الكترونية تهدف إلى زيادة التنوع والتوازن بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات الأردنية، من خلال ربط النساء المؤهلات وذوات الخبرة مع الفرص المتاحة في مجالس الإدارة.