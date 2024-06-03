 
الإثنين 03 حزيران 2024
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افتتاح معرض "جوبكس الرابع" بمشاركة محلية ودولية واسعة

افتتاح معرض "جوبكس الرابع" بمشاركة محلية ودولية واسعة
افتتاح معرض "جوبكس الرابع" بمشاركة محلية ودولية واسعة

انطلقت مساء اليوم الاثنين فعاليات معرض الترابطات الأردني الرابع للتعبئة والتغليف بمشاركة ٢٦ شركة محلية وحضور رجال أعمال من داخل وخارج المملكة.

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ويهدف المعرض الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، للتشبيك بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والتعرف على المنتجات والافكار الابداعية بمجال حلول التعبئة والتغليف ذات الأهمية لمختلف المنتجات الصناعية.


وقال رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم في افتتاح فعاليات المعرض أن المعرض بدورته الرابعة شهد اهتماما واسعا من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لما يقدمه من حلول ابداعية في مجال التعبئة والتغليف لمختلف الشركات.


ولفت الى ان قطاع التعبئة والتغليف والطباعة الاردني أصبح ينافس على مستوى المنطقة والعالم في تقديم حلول التعبئة والتغليف والابتكار.


وأكد ابو حلتم أهمية قطاع التعبئة والتغليف والطباعة باعتباره مكملا لجميع السلع، ويشكل حلقة وصل بين المنتج والمستهلك، لافتا الى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة التغليف الاردنية محليا ودوليا.


وحث أبو حلتم الصناعيين والتجار لزيارة المعرض والتعرف على حلول التعبئة والتغليف التي توفرها الشركات الأردنية المشاركة في المعرض والتشبيك فيما بينهم بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.


وأشاد أبو حلتم بالراعي المصرفي للمعرض بنك صفوة الإسلامي وشركة أبو شيخة للصرافة، والراعي الإعلامي قناة رؤيا والراعي التسويقي شركة الهدف لصناعة اللوحات الإعلانية، مشيرا إلى أهمية التشاركية بين شركات القطاع الخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.


ولفت أبو حلتم الى اهميه قطاع التعبئة والتغليف في دعم مسيرة الصناعة الأردنية، مؤكدا ان التطور الذي احدثته الشركات العاملة بهذا المجال هو الرافعة الحقيقية لوصول الصادرات الصناعية لنحو 140 دولة حول العالم.
ويقصد المعروض الاف الزوار ويشهد حضور رجال أعمال من الأردن وفلسطين ودول المنطقة للتعرف على آخر ما وصلت إليه صناعة التعبئة والتغليف في الأردن.


وسيقام على هامش المعرض محاضرة حول الذكاء الاصطناعي في الصناعة.
ويقام المعرض على مساحة 800 مترا مربعا بمركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية (JIMEX) ومعرض سونيكس للطاقة الشمسية.


ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الاثنين الى الخميس القادم من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء.

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