اكتمال نقل مستحقات المملكة من النفط العراقي للشهر الحالي

رهام زيدان

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اكتمل يوم الجمعة الماضي نقل الكمية المستحقة لشهر تشرين الأول (أكتوبر) للمملكة من النفط العراقي، بحسب مدير عام الشركة الناقلة للنفط العراقي نائل الذيابات.وبين الذيابات أن انسيابية نقل النفط الآن تسير كالمعتاد غير أنه لا توجد كميات مستحقة للمملكة الآن باعتبار أن كامل الكمية تم نقلها وإيصالها إلى مصفاة البترول، وبانتظار استئناف نقل كميات جديدة للشهر المقبل اعتبارا من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة الطاقة والثروة المعدنية بذلك، بعد عودة حركة النقل إلى طبيعتها بعد تعطيلها نهاية الأسبوع الماضي لأسباب تتعلق بتظاهرات بالمنطقة الحدودية من الجهة العراقية.كما أكد مصدر مطلع أن عملية توريد النفط العراقي عبر الصهاريج عادت إلى طبيعتها منذ يوم الجمعة الماضي إذ تم إدخال باقي الكمية المتعاقد عليها مع العراق.وأكد المصدر أن عودة هذه الصهاريج إلى مناطق التحميل في العراق ليست لأي أسباب سياسية أو فنية سوى إعاقة مرورها إلى الأردن بسبب تظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 % إلى 10 % فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية، وأنه لا يوجد أي تأثير لعودة الصهاريج على تزويد النفط الخام والمشتقات النفطية نظرا لوجود تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وان هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.وارتفع مجموع ما استوردته المملكة من العراق منذ بداية العام إلى نحو 2.79 مليون برميل مقابل 1.45 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأن التوريد خلال الفترتين كان متوقفا لمدد مختلفة تتلعق بتجديد الاتفاق السنوي بين البلدين في هذا الشأن.على المستوى الشهري، ارتفعت واردات النفط العراقي الخام للمملكة خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 220 %، لتبلغ 35 مليون دولار، مقارنة مع 11 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات شركة سومو النفطية العراقية.وبحسب هذه البيانات، فإن هذه القيمة كانت مقابل توريد نحو 449.4 ألف برميل من أصل قرابة 103.14 مليون برميل صدرها العراق في هذه الفترة وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بعد أن رفع العراق معدل التوريد في تموز (يوليو) الماضي، وبمعدل 450 الف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل سابقا، مقارنة مع نحو 11 مليون دولار مقابل نحو 150.5 ألف برميل بمعدل قارب 10 آلاف برميل يوميا.