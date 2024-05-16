الأردن والسعودية يستكملان دراسات جدوى مشروع الربط الكهربائي

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عمان - الغد- أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، أن الأردن والسعودية استكملا دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موضحا أن مسودة الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تقريبا جاهزة.وحسب بيان صحفي للشركة، وصف الرواشدة، الذي يشارك في ورشة عمل تنعقد بمدينة الدمام السعودية للجان السوق العربية المشتركة، مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بأنه ذو أهمية بالغة لارتباط السعودية بمنظومة الربط الخليجي، ما يجعل المشروع نواة واسعة للربط بين الدول التي ستكون مهيأة لإنشاء السوق وتبادل الطاقة الكهربائية بأفضل الاقتصاديات وفق اتفاقيات تنظيمية وتشريعية يتم العمل عليها لتكون جاهزة.وتنظم اجتماعات الدمّام بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة، بإدارة الطاقة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة البنك الدولي.وأوضح الرواشدة، وفق البيان، أن مفهوم السوق المفتوح يحتاج إلى استكمال مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالربط الكهربائي ما بين الدول، لافتا إلى أن الأردن خطا خطوات جيدة في هذا المجال، ولديه مجموعة من خطوط الربط مع دول الجوار ودوره محوري في هذا المشروع، ولا سيما، أن مشروع الربط مع مصر تحت التطوير الآن بعد الربط مع العراق والعمل جار الآن في السوق العربية المشتركة للربط مع المشرق والمغرب العربيين.من جانبها، كشفت رئيسة مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية لنقل الكهرباء/ رئيس منظمة ناقلي الكهرباء ومشغلي شبكات دول حوض البحر الأبيض المتوسط المهندسة صباح مشالي، عن إنجاز 40 بالمئة من المرحلة الأولى لمشروع الربط بين السعودية ومصر، والتي ستكتمل في منتصف العام المقبل، لتوليد 1500 ميجا.وتوقعت مشالي، الانتهاء من المرحلة الثانية نهاية العام المقبل، لتوليد ثلاثة آلاف ميجا، مؤكدة أن الربط بين مصر والسعودية، سيسهل عملية الربط مع بقية دول الخليج من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لافتة إلى وجود أكثر من مشروع تعمل عليه المنظمة لربط دول شمال أفريقيا بالقارة الأوروبية، ولا سيما، أن هناك ربطا سابقا بين المغرب وإسبانيا وتونس وإيطاليا، إضافة إلى مشروعين آخرين بين مصر وإيطاليا ومصر واليونان تحت الدراسة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم: "إن هدف الاجتماع الذي ضم ممثلي الشبكات العربية والمشغلين ومؤسسات التمويل بمقر هيئة الربط الخليجي بالدمام، هو تحفيز عمل اللجان المشكلة حديثا للربط بين الشبكات العربية، تمهيداً لانطلاقة السوق الكهربائية المشتركة". وأكد، أن المبادرة التي تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بربط الشبكات الكهربائية العربية تمهيدا لانطلاقة السوق العربية للكهرباء، خطوة متقدمة الى الأمام فيما يعرف بالتكامل الكهربائي ونقلة مهمة بعد النجاحات التي حققتها في مجال ربط الشبكات الكهربائية الخليجية، لافتا الى أن المرحلة الجديدة تتطلب المواءمة مع قواعد السوق خاصة مع دخول الطاقة المتجددة بأنواعها في هذه المنظومة والتأثير الكبير لهذه الطاقة، رغم أنها ما تزال محدودة، وتمثل 5 بالمائة من مجمل الطاقة.ولفت الإبراهيم، إلى أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرحلة المقبلة، هو تنويع منتجات الطاقة والخدمات المساندة وموازنة السوق، وليس فقط رفع كمية تجارة الطاقة، وذلك بهدف تحفيز السوق لمنتجات أخرى في المستقبل.وعن الربط مع العراق، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن أهمية الربط مع العراق تكمن في كونه أول ربط للشبكة الخليجية مع الخارج، وقد فتحت آفاقا واسعة للربط مع شبكات أخرى في مناطق جغرافية مختلفة، في أفريقيا وأوروبا واكتساب خبرات جديدة.وبين، أن حاجة العراق المستمرة للكهرباء أكدت نجاح المشروع حيث سيتم تصدير الطاقة إلى العراق بشكل منتظم ومستمر، إلى جانب تحول هذا البلد إلى منصة متقدمة للربط مع شبكات أخرى.من جهته، قال رئيس فريق البنك الدولي لدعم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء الدكتور محمد زكريا: "إن تمويل دراسات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يتم عبر وضع اليات اقتصادية للتبادل التجاري لسوق الطاقة"، مؤكدا حرص البنك على وضع آليات ومنهجية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يتطلب دراسات تفصيلية وتحليلية ودراسات اقتصادية.وقال: "إن البنك الدولي شريك مع جامعة الدول العربية منذ العام 2010، بخصوص السوق العربية المشتركة للكهرباء".وأشار زكريا إلى أن البنك الدولي يمول هذه الدراسات بالتعاون مع الصندوق العربي، وأن البنك الدولي على استعداد دائم لتمويل مشاريع الربط بين الدول، كما أن البنك مستعد لدعم مبادرة السوق العربية المشتركة للكهرباء وتبادل الطاقة بين الدول العربية، لتحقيق الأهداف التنموية لتلك الدول.