الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يحقق تقدما في مؤشر جاهزية الشبكة 2023

علم الأردن
علم الأردن
حقق الأردن المرتبة 68 عالمياً، وفق إحصائيات العام 2023 لتقرير مؤشر جاهزية الشبكة، الصادر عن معهد بورتلانز تحت عنوان "الثقة في مجتمع الشبكة:
أزمة العصر الرقمي" مقارنة بالمرتبة 70 في العام 2022.اضافة اعلان
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الإثنين، احتل الأردن على مستوى المنطقة المرتبة السابعة عربيًا من بين 13 دولة عربية، كانت جزءًا من
التقرير في نسخته لعام 2023، متقدمةً بذلك مرتبتين عن تصنيفها عربيًا في
العام الماضي.
ويستند مؤشر جاهزية الشبكات على 4 ركائز رئيسية وهي:
التكنولوجيا التي تقيم البنية التحتية التكنولوجية للدول والتطبيقات التي
يمكن ترويجها للاستخدام المحلي والقدرة على تحمل التكاليف والتقنيات
المستخدمة مستقبلاً، وثانياً السكان التي تقيم استخدامات الأفراد والحكومات
والشركات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح
المواطنين، وثالثاً الحوكمة والمقصود بها قياس الأطر التنظيمية والتشريعية
في كل دولة والثقة بالتشريعات والشمول، وأخيراً الأثر وهي ركيزة مقصود بها
قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري نتيجة تطبيق أهداف التنمية
المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك المؤشرات
الخاصة بالصحة والتعليم والبيئة، إضافة إلى قياس جودة الحياة والاقتصاد.
وضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني أظهر تقرير المؤشر أن أداء
الأردن كان متميزًا في الركائز الثلاثة الأولى، ففي ركيزة التكنولوجيا تقدم من المرتبة 70 إلى المرتبة 68 عالميًا، وفي ركيزة الناس تقدم بمقدار 9 مراتب لينتقل من المرتبة 53 إلى المرتبة 44 عالميًا محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيًا، وفي ركيزة الحوكمة تقدم بمقدار 6 مراتب لينتقل من المرتبة 73 إلى المرتبة 67 عالميًا، بينما أظهر التقرير تراجعه في الركيزة الأخيرة من المرتبة 97 إلى المرتبة 99 عالميًا.
أما على مستوى المؤشرات، حقق الأردن الترتيب الأول عالميًا في مؤشر (الفجوة الريفية في استخدام المدفوعات الرقمية) ضمن ركيزة الحوكمة، ويقيس هذا المؤشر الفرق بين سكان الريف وإجمالي السكان الذين دفعوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، كما جاء في المرتبة 14 عالميًا في مؤشر (مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نظام التعليم).
ووفق هذا المؤشر احتفظت الولايات المتحدة بمركزها الأول في المؤشر للعام الثاني على التوالي، تلتها مباشرة سنغافورة، وقد صعدت فنلندا إلى المركز الثالث، لتحل محل السويد التي تراجعت إلى المركز الخامس، وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة عالميًا، وعلى المستوى العربي، تصدرت اللائحة، الإمارات العربية المتحدة متبوعة بكل من السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن والمغرب ومصر وتونس على التوالي. -(بترا)
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